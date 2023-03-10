İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
01:48 10.03.2023 (güncellendi: 02:01 10.03.2023)
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı.
© AA
Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı.
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer ikisinin ise orta ve hafif olduğu aktarıldı.
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
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© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
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© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
1/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
2/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralının Ichilov Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikalarına karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.