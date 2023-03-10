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https://sputniknews.com.tr/20230310/israilde-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1068063010.html
İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:48+0300
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dünya
israil
ortadoğu
tel aviv
polis
saldırı
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Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer ikisinin ise orta ve hafif olduğu aktarıldı.Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralının Ichilov Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikalarına karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/turkiyeden-israilin-bati-seriadaki-saldirilarina-kinama-1067961713.html
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israil, ortadoğu, tel aviv, polis, saldırı
israil, ortadoğu, tel aviv, polis, saldırı

İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

01:48 10.03.2023 (güncellendi: 02:01 10.03.2023)
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı.
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı.
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer ikisinin ise orta ve hafif olduğu aktarıldı.
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
© AAGün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
1/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
2/2
© AA
Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralının Ichilov Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikalarına karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.
Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
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Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına kınama
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