https://sputniknews.com.tr/20230310/israilde-silahli-saldiri-3-kisi-yaralandi-1068063010.html

İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

İsrail'de silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail güvenlik güçleri... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T01:48+0300

2023-03-10T01:48+0300

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dünya

israil

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tel aviv

polis

saldırı

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Gün boyu hükümet karşıtı kitlesel protestolara sahne olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer ikisinin ise orta ve hafif olduğu aktarıldı.Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralının Ichilov Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikalarına karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230308/turkiyeden-israilin-bati-seriadaki-saldirilarina-kinama-1067961713.html

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