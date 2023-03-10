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İsrail'de protestolar: Tel Aviv polis şefi görevden alındı
İsrail'de protestolar: Tel Aviv polis şefi görevden alındı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolardaki yetersiz tutumunu... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T11:28+0300
2023-03-10T11:28+0300
dünya
israil
protesto
yargı reformu
itamar ben-gvir
polis
görevden alma
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İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kitlesel protestolardaki yetersiz müdahalesinden dolayı Tel Aviv polis şefi Amichai Eshed'i görevden aldı.Ben Gvir ve İsrail emniyeti tarafından ortak yapılan açıklamada, Eshed'in polis eğitim departmanı ile ilgili bir göreve getirileceği belirtildi. İsrail polis şefi Kobi Shabtai de görev değişikliğini onayladı.Öte yandan geçen hafta protestoların devam ettiği günlerde Eshed'in tatilde olduğu iddia edildi.İsrail'de yargı reformuna karşı protestolar devam ediyorYüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gerekiyor.İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı mercisi olarak görev yapıyor.Ülkede devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin 'temel yasalar' bulunuyor. Yüksek Mahkeme, anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230309/israilde-netanyahu-hukumetine-karsi-sivil-itaatsizlik-gunu-gosterileri-basladi-1068031439.html
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israil, protesto, yargı reformu, itamar ben-gvir, polis, görevden alma
israil, protesto, yargı reformu, itamar ben-gvir, polis, görevden alma

İsrail'de protestolar: Tel Aviv polis şefi görevden alındı

11:28 10.03.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail'de protestolar
İsrail'de protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolardaki yetersiz tutumunu gerekçe göstererek Tel Aviv polis şefi Amichai Eshed'i görevden aldı.
İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kitlesel protestolardaki yetersiz müdahalesinden dolayı Tel Aviv polis şefi Amichai Eshed'i görevden aldı.
Ben Gvir ve İsrail emniyeti tarafından ortak yapılan açıklamada, Eshed'in polis eğitim departmanı ile ilgili bir göreve getirileceği belirtildi. İsrail polis şefi Kobi Shabtai de görev değişikliğini onayladı.
Öte yandan geçen hafta protestoların devam ettiği günlerde Eshed'in tatilde olduğu iddia edildi.

İsrail'de yargı reformuna karşı protestolar devam ediyor

Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gerekiyor.
İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı mercisi olarak görev yapıyor.
Ülkede devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin 'temel yasalar' bulunuyor. Yüksek Mahkeme, anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.
İsrail - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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