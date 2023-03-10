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https://sputniknews.com.tr/20230310/ingiltere-ve-fransa-yasadisi-gocle-mucadele-konusunda-anlasti-1068105578.html
İngiltere ve Fransa yasadışı göçle mücadele konusunda anlaştı
İngiltere ve Fransa yasadışı göçle mücadele konusunda anlaştı
İngiltere Başbakanı Sunak, Fransa'yla yasadışı göçü önlemek için yapılan anlaşma kapsamında Fransa kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T22:02+0300
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.Zirveyi "ilişkilerde yeni bir başlangıç" olarak nitelendiren Sunak, yasadışı göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını dile getirdi."Ülkelerimize girenlere suç örgütleri karar veremez" diyen Sunak, Başbakan olduktan sonra Fransa'yla Manş Denizi'ni geçen yasadışı göçmenlerle mücadele için önemli bir anlaşma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:Sunak, İngiltere'de hükümetin bu hafta duyurduğu yasadışı göçle mücadele yasa taslağının insan kaçakçılarının işlerini ve yasadışı göçmenleri Manş Denizi kıyısına getiren sistemi yıkacağını da söyledi.Sunak, toplantı sonunda gazetecilerin sorusunu yanıtladı.Sunak, ysadışı göçün önlenmesi için Fransa'yla işbirliği içinde çalıştıklarını da anlatarak bu kapsamda 50 suç örgütünü çökerttiklerini 500'e yakın gözaltı yapıldığını ve sadece bu yıl binlerce göçmen botunun durdurulduğunu ifade etti.Göçün küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Sunak, gelecek aylarda atılacak adımlarla anlaşmanın sonuçlarının görüleceğini kaydetti.Sunak, enflasyonun artmasındaki en büyük sebebin enerji fiyatları olduğunu hatırlatarak enerji alanında işbirlikleriyle iki ülke sanayici ve vatandaşının daha ucuz enerjiye ulaşabileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230308/ingiltere-basbakani-sunak-gocmen-teknelerini-durdurmak-icin-her-yolu-denedik-ise-yaramadi-1067961326.html
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rishi sunak, fransa, ingiltere
rishi sunak, fransa, ingiltere

İngiltere ve Fransa yasadışı göçle mücadele konusunda anlaştı

22:02 10.03.2023 (güncellendi: 22:06 10.03.2023)
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Emmanuel Macron
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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İngiltere Başbakanı Sunak, Fransa'yla yasadışı göçü önlemek için yapılan anlaşma kapsamında Fransa kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve Fransız güvenlik güçlerinin Fransa sahillerinde birlikte devriye yapacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.
Zirveyi "ilişkilerde yeni bir başlangıç" olarak nitelendiren Sunak, yasadışı göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını dile getirdi.
"Ülkelerimize girenlere suç örgütleri karar veremez" diyen Sunak, Başbakan olduktan sonra Fransa'yla Manş Denizi'ni geçen yasadışı göçmenlerle mücadele için önemli bir anlaşma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bugün de bu anlaşmayı ortak sorunumuzla mücadele için örneğine rastlanmamış bir seviyeye çıkardık. Fransa'nın kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi oluşturacağımızı duyuruyoruz. Yeni bir komuta merkeziyle güvenlik güçlerimizi ilk kez aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Fransız sahillerinde devriye yapacak tamamı daha fazla insansız hava aracı ve gözlem teknolojisiyle desteklen 500 yeni güvenlik görevlisi (yasadışı göçmenleri) yakalama oranlarını daha da artıracak."
Sunak, İngiltere'de hükümetin bu hafta duyurduğu yasadışı göçle mücadele yasa taslağının insan kaçakçılarının işlerini ve yasadışı göçmenleri Manş Denizi kıyısına getiren sistemi yıkacağını da söyledi.
Sunak, toplantı sonunda gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Sunak, ysadışı göçün önlenmesi için Fransa'yla işbirliği içinde çalıştıklarını da anlatarak bu kapsamda 50 suç örgütünü çökerttiklerini 500'e yakın gözaltı yapıldığını ve sadece bu yıl binlerce göçmen botunun durdurulduğunu ifade etti.
Göçün küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Sunak, gelecek aylarda atılacak adımlarla anlaşmanın sonuçlarının görüleceğini kaydetti.
Sunak, enflasyonun artmasındaki en büyük sebebin enerji fiyatları olduğunu hatırlatarak enerji alanında işbirlikleriyle iki ülke sanayici ve vatandaşının daha ucuz enerjiye ulaşabileceğini ifade etti.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
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İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için her yolu denedik, işe yaramadı
8 Mart, 00:08
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