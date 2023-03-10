https://sputniknews.com.tr/20230310/husamettin-cindoruk-hastaneye-kaldirildi-1068068904.html
Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T09:21+0300
2023-03-10T09:21+0300
2023-03-10T09:21+0300
türkiye
hüsamettin cindoruk
tbmm
türkiye
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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.Cindoruk’u kaldığı hastanede eski siyasetçi Necmeddin Kocataş ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. "Rahatsızlığı nedir" diye bir sinyal alamadım. Ama iyi gördüm” dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/dunyanin-en-yasli-insani-128-yasinda-hayatini-kaybetti-1067981182.html
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hüsamettin cindoruk, tbmm, türkiye
hüsamettin cindoruk, tbmm, türkiye
Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
Cindoruk’u kaldığı hastanede eski siyasetçi Necmeddin Kocataş ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. "Rahatsızlığı nedir" diye bir sinyal alamadım. Ama iyi gördüm” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.