https://sputniknews.com.tr/20230310/husamettin-cindoruk-hastaneye-kaldirildi-1068068904.html

Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T09:21+0300

2023-03-10T09:21+0300

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türkiye

hüsamettin cindoruk

tbmm

türkiye

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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.Cindoruk’u kaldığı hastanede eski siyasetçi Necmeddin Kocataş ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. "Rahatsızlığı nedir" diye bir sinyal alamadım. Ama iyi gördüm” dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17'nci Başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230308/dunyanin-en-yasli-insani-128-yasinda-hayatini-kaybetti-1067981182.html

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