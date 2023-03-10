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https://sputniknews.com.tr/20230310/hindistanda-h3n2-virusu-nedeniyle-ilk-olumler-kaydedildi-1068106555.html
Hindistan'da 'H3N2' virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi
Hindistan'da 'H3N2' virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi
Hindistan'da "H3N2" virüsünün iki kişinin ölümüne neden olmasıyla ülkede "H3N2" virüsü kaynaklı ilk can kayıpları kayda geçti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T22:51+0300
2023-03-10T22:59+0300
dünya
hindistan
h3n2 virüsü
influenza
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Hint NDTV'nin haberine göre, sağlık yetkilileri, gribe neden olan "H3N2" influenza virüsü nedeniyle Karnataka eyaletinde 82 yaşındaki bir erkeğin 24 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede 1 Mart'ta hayatını kaybettiğini söyledi.Yetkililer, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları olan bu kişinin, ülkede "H3N2" kaynaklı ilk can kaybı olduğunu belirtti.Haryana eyaletinde ocakta "H3N2" teşhis edilen 56 yaşındaki kanser hastasının 8 Mart'ta evinde hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, bu kişinin akciğer kanseri olduğunu aktardı.Yetkililer, ülkede yaklaşık 90 kişide "H3N2" virüsü teşhis edildiğini açıklayarak, ay sonuna doğru vaka sayısının düşmesini beklediklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220111/prof-dr-tevfik-ozlu-yayginlasan-gribal-enfeksiyonu-degerlendirdi-nisana-kadar-devam-eder-1052616508.html
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hindistan, h3n2 virüsü, influenza
hindistan, h3n2 virüsü, influenza

Hindistan'da 'H3N2' virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi

22:51 10.03.2023 (güncellendi: 22:59 10.03.2023)
© AAMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Hindistan'da "H3N2" virüsünün iki kişinin ölümüne neden olmasıyla ülkede "H3N2" virüsü kaynaklı ilk can kayıpları kayda geçti.
Hint NDTV'nin haberine göre, sağlık yetkilileri, gribe neden olan "H3N2" influenza virüsü nedeniyle Karnataka eyaletinde 82 yaşındaki bir erkeğin 24 Şubat'ta kaldırıldığı hastanede 1 Mart'ta hayatını kaybettiğini söyledi.
Yetkililer, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları olan bu kişinin, ülkede "H3N2" kaynaklı ilk can kaybı olduğunu belirtti.
Haryana eyaletinde ocakta "H3N2" teşhis edilen 56 yaşındaki kanser hastasının 8 Mart'ta evinde hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, bu kişinin akciğer kanseri olduğunu aktardı.
Yetkililer, ülkede yaklaşık 90 kişide "H3N2" virüsü teşhis edildiğini açıklayarak, ay sonuna doğru vaka sayısının düşmesini beklediklerini kaydetti.
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