https://sputniknews.com.tr/20230310/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-nevruzu-bayram-havasinda-kutlamayacagiz-1068097859.html
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Nevruz'u bayram havasında kutlamayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Nevruz'u bayram havasında kutlamayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 nevruz etkinliğini bayram havasında kutlamayacaklarını söyledi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:13+0300
2023-03-10T18:13+0300
2023-03-10T18:13+0300
politika
pervin buldan
hdp
nevruz
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Buldan, Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, nevruzun kadim bayramlardan olduğunu belirterek, "Bu sene bunu bir bayram havasında değil belki de bir yas havasında ama halklarımızın ortak talebinin ifade edebileceği bir ortamı yaratmak adına gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi."Nevruzu bayram havasında kutlamayacağız" ifadesini kullanan Buldan, depremin neden olduğu yaraları sarabilmek için bir arada olunması gereken bir dönemin yaşandığını belirtti.Buldan, şunları kaydetti:
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pervin buldan, hdp, nevruz
pervin buldan, hdp, nevruz
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Nevruz'u bayram havasında kutlamayacağız
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 nevruz etkinliğini bayram havasında kutlamayacaklarını söyledi.
Buldan, Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, nevruzun kadim bayramlardan olduğunu belirterek, "Bu sene bunu bir bayram havasında değil belki de bir yas havasında ama halklarımızın ortak talebinin ifade edebileceği bir ortamı yaratmak adına gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.
"Nevruzu bayram havasında kutlamayacağız" ifadesini kullanan Buldan, depremin neden olduğu yaraları sarabilmek için bir arada olunması gereken bir dönemin yaşandığını belirtti.
Buldan, şunları kaydetti:
"Çok fazla bir yıkım var, büyük bir acı yaşıyoruz. Dolayısıyla dayanışmanın, birliğin, beraberliğin bu dönem çok daha fazla ifade edilmesi ve bunun yaratılmasının koşullarının sağlanması için bir araya gelmemiz bir o kadar da önemlidir. İşte böylesi bir süreçten geçiyoruz."