HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Nevruz'u bayram havasında kutlamayacağız

"Çok fazla bir yıkım var, büyük bir acı yaşıyoruz. Dolayısıyla dayanışmanın, birliğin, beraberliğin bu dönem çok daha fazla ifade edilmesi ve bunun yaratılmasının koşullarının sağlanması için bir araya gelmemiz bir o kadar da önemlidir. İşte böylesi bir süreçten geçiyoruz."