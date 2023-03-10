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HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın, muhatabımız Kılıçdaroğlu
HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın, muhatabımız Kılıçdaroğlu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T11:43+0300
2023-03-10T11:44+0300
politika
mithat sancar
hdp
kapatma davası
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Sancar, Fox TV'de Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.Seçim süreci ile ilgili konuşan Sancar, "Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. Muhatabımız Kılıçdaroğlu" dedi.HDP'ye bakanlık iddialarıSancar, "HDP'ye bakanlık" iddialarına, "Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz" yanıtını verdi.Sancar, cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "HDP'ye gideceğim" sözleri ile ilgili, "Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.Sancar, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuracaklarını açıkladı. Sancar, "Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yansıtılması kabul edilebilir değil. YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz. Süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız" dedi.
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mithat sancar, hdp, kapatma davası
mithat sancar, hdp, kapatma davası

HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın, muhatabımız Kılıçdaroğlu

11:43 10.03.2023 (güncellendi: 11:44 10.03.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi. Seçim sürecine ilişkin olarak da Sancar, "Muhatabımız Kılıçdaroğlu" dedi.
Sancar, Fox TV'de Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.
Seçim süreci ile ilgili konuşan Sancar, "Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. Muhatabımız Kılıçdaroğlu" dedi.

HDP'ye bakanlık iddiaları

Sancar, "HDP'ye bakanlık" iddialarına, "Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz" yanıtını verdi.
Sancar, cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "HDP'ye gideceğim" sözleri ile ilgili, "Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.
Sancar, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuracaklarını açıkladı. Sancar, "Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yansıtılması kabul edilebilir değil. YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz. Süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız" dedi.
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