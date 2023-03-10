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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/hatayda-depremden-31-gun-sonra-kedi-kurtarildi-1068076159.html
Gaziantep'te depremden 31 gün sonra kedi kurtarıldı
Gaziantep'te depremden 31 gün sonra kedi kurtarıldı
Gaziantep'ten 31 gün sonra mucize kurtuluş haberi geldi. İslahiye ilçesinde 'Kivi' isimli kedi enkazın altından kurtarıldı. 15 kilodan 4 kiloya düşen kedi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T12:53+0300
2023-03-10T12:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kedi
enkaz
kurtarma
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cankaya ailesinin evleri yıkıldı. Ailenin enkaz altında kalan Kivi isimli kedisi 31 gün sonra canlı olarak çıkarıldı. 15 kilodan 4 kiloya düşen Kivi sahibine teslim edildi.TRT Haber'in aktardığına göre 55 yaşındaki depremzede Meryem Cankaya, "Evim gitti depremde eşyalarım gitti ben sandım ki hafriyatın altında öldü. İŞKUR'da çalışıyorum, çalıştığım bütün ekiplere resmini verdim, kimi gördüysem tarif ettim" dedi.31 gün sonra çok sevdiği can dostuna kavuşan Cankaya, yaşadıklarını anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230227/enkazdan-kurtarilan-hayvanlar-yeni-yuvalarini-ariyor-1067554002.html
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kedi, enkaz, kurtarma
kedi, enkaz, kurtarma

Gaziantep'te depremden 31 gün sonra kedi kurtarıldı

12:53 10.03.2023 (güncellendi: 12:57 10.03.2023)
© TRT HaberEnkazdan kurtarılan Kivi kedi
Enkazdan kurtarılan Kivi kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© TRT Haber
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Gaziantep'ten 31 gün sonra mucize kurtuluş haberi geldi. İslahiye ilçesinde 'Kivi' isimli kedi enkazın altından kurtarıldı. 15 kilodan 4 kiloya düşen kedi sahibine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cankaya ailesinin evleri yıkıldı. Ailenin enkaz altında kalan Kivi isimli kedisi 31 gün sonra canlı olarak çıkarıldı. 15 kilodan 4 kiloya düşen Kivi sahibine teslim edildi.
TRT Haber'in aktardığına göre 55 yaşındaki depremzede Meryem Cankaya, "Evim gitti depremde eşyalarım gitti ben sandım ki hafriyatın altında öldü. İŞKUR'da çalışıyorum, çalıştığım bütün ekiplere resmini verdim, kimi gördüysem tarif ettim" dedi.
31 gün sonra çok sevdiği can dostuna kavuşan Cankaya, yaşadıklarını anlattı:
"Enkazın altından polislerle beraber aldık. 3 tane polisle beraber hatta onlar bana dedi ki abla gitme düşersin. Ölsem bile yine alırım dedim. 1 milyonluk evim gitti, 500 bin liralık eşyam gitti, kedim bana geldi ya hiçbiri umurumda değil, bu Allah'ın bir mucizesi. Ben yine çalışır yine yaparım, şükür ki bir can kurtuldu."
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
MULTİMEDYA
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor
27 Şubat, 13:47
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