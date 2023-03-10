Gaziantep'te depremden 31 gün sonra kedi kurtarıldı

"Enkazın altından polislerle beraber aldık. 3 tane polisle beraber hatta onlar bana dedi ki abla gitme düşersin. Ölsem bile yine alırım dedim. 1 milyonluk evim gitti, 500 bin liralık eşyam gitti, kedim bana geldi ya hiçbiri umurumda değil, bu Allah'ın bir mucizesi. Ben yine çalışır yine yaparım, şükür ki bir can kurtuldu."