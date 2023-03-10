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Hande Fırat: Kılıçdaroğlu destek istemek için 15 gün içinde HDP'ye gidecek
Hande Fırat: Kılıçdaroğlu destek istemek için 15 gün içinde HDP'ye gidecek
Hande Fırat, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gitmesinin beklendiğini öne sürdü ve 'destek istemek için gidecek' dedi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T09:37+0300
2023-03-10T09:37+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
hdp
ittifak
meral akşener
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, seçimler öncesinde partiler arasındaki ittifak arayışına değindi. Kılıçdaroğlu'nu HDP'yi ziyaret etmesinin beklendiğine dikkat çeken Fırat, şunları söyledi:'Millet İttifakı’nın mutabakatının bu saatten sonra dışına çıkılması mümkün değil'İYİ Parti'nin CHP liderinin HDP ile görüşmesine dair tavrını da belirten Fırat bugünkü yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230309/chp-lideri-kilicdaroglu-hdp-ile-gorusme-kararini-acikladi-1068034148.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, hdp, ittifak, meral akşener
kemal kılıçdaroğlu, chp, hdp, ittifak, meral akşener

Hande Fırat: Kılıçdaroğlu destek istemek için 15 gün içinde HDP'ye gidecek

09:37 10.03.2023
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© CHP
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Hande Fırat, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gitmesinin beklendiğini öne sürdü ve 'destek istemek için gidecek' dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, seçimler öncesinde partiler arasındaki ittifak arayışına değindi. Kılıçdaroğlu'nu HDP'yi ziyaret etmesinin beklendiğine dikkat çeken Fırat, şunları söyledi:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki 15 günlük süreçte HDP’ye gitmesi ve HDP’den destek istemesi bekleniyor. Üst düzey bir CHP’li yetkili “Müzakere değil, ancak destek için gidilir” dedi. HDP’nin bazı taleplerine karşı ise arka kapı diplomasisinin işleyebileceğini söyleyen yetkili, “Sorun demokrat isimlerle çözülür” dedi. CHP’ye göre zaten Millet İttifakı’nın ortakları ve yol haritası belli. Mutabakatlara göre HDP’nin masaya oturması da, bakan göstermesi de bu anlaşmalara göre mümkün görünmüyor. Ancak CHP’liler tüm politika metin ve sistem önerilerinin zaten HDP dahil tüm siyasi partilere daha demokratik politika yapma imkânı getirdiğine dikkat çekiyor."

'Millet İttifakı’nın mutabakatının bu saatten sonra dışına çıkılması mümkün değil'

İYİ Parti'nin CHP liderinin HDP ile görüşmesine dair tavrını da belirten Fırat bugünkü yazısında şunları söyledi:
"İYİ Parti’ye göre de Millet İttifakı’nın mutabakatının bu saatten sonra dışına çıkılması mümkün değil. İYİ Parti, HDP’nin açıklamalarını “Kendi değerlendirmeleri, herkes kendine göre değerlendirme yapabilir” şeklinde yorumluyor. Müzakere isteğine “Evet” denemeyeceğinin ise altı çiziliyor. Gerekçe olarak da 6’lı Masa’nın hukuku gösteriliyor."
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: HDP ile elbette görüşeceğim
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