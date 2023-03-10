Hande Fırat: Kılıçdaroğlu destek istemek için 15 gün içinde HDP'ye gidecek

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki 15 günlük süreçte HDP’ye gitmesi ve HDP’den destek istemesi bekleniyor. Üst düzey bir CHP’li yetkili “Müzakere değil, ancak destek için gidilir” dedi. HDP’nin bazı taleplerine karşı ise arka kapı diplomasisinin işleyebileceğini söyleyen yetkili, “Sorun demokrat isimlerle çözülür” dedi. CHP’ye göre zaten Millet İttifakı’nın ortakları ve yol haritası belli. Mutabakatlara göre HDP’nin masaya oturması da, bakan göstermesi de bu anlaşmalara göre mümkün görünmüyor. Ancak CHP’liler tüm politika metin ve sistem önerilerinin zaten HDP dahil tüm siyasi partilere daha demokratik politika yapma imkânı getirdiğine dikkat çekiyor."