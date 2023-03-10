https://sputniknews.com.tr/20230310/halil-altintop-bayern-munih-akademisinin-yeni-sportif-direktoru-oldu-1068099363.html

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu

Milli takımın eski oyuncusu Halil Altıntop, Bayern Münih akademinin yeni Sportif Direktörü oldu. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T18:41+0300

2023-03-10T18:41+0300

2023-03-10T18:41+0300

spor

bayern münih

bundesliga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068099044_0:287:1259:995_1920x0_80_0_0_1c270ac0b2722c26d1a82a0374babf3c.jpg

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, akademinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop'u getirdiğini açıkladı. Alman ekibin resmi siteden konuyla ilgili açıklamasında, “Bayern Münih, Haih, eski mili futbolcu Halil Altıntop'u, Bayern Kampüsü'nün yeni spor direktörü olarak atadı. 40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusu (Schalke, Eintracht Frankfurt ve Augsburg dahil) ve Türkiye uluslararası eski oyuncusu, Kasım 2022'de Martin Demichelis'in River Plate'e gitmesinin ardından Bayern Reserves'in teknik direktörlüğünü devraldıktan sonra Holger Seitz'in yerini aldı” ifadelerini kullandı.Halil Altıntop, bu görev için heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu büyük mücadeleyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum ve kampüste başarılı çalışmaları birlikte sürdürmek için her şeyi yapacağım” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211118/hamit-ve-halil-altintop-kardeslerin-dolandirildigi-iddialarina-iliskin-davada-karar-1050940308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayern münih, bundesliga