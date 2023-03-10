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Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu
Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu
Milli takımın eski oyuncusu Halil Altıntop, Bayern Münih akademinin yeni Sportif Direktörü oldu. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:41+0300
2023-03-10T18:41+0300
spor
bayern münih
bundesliga
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, akademinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop'u getirdiğini açıkladı. Alman ekibin resmi siteden konuyla ilgili açıklamasında, “Bayern Münih, Haih, eski mili futbolcu Halil Altıntop'u, Bayern Kampüsü'nün yeni spor direktörü olarak atadı. 40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusu (Schalke, Eintracht Frankfurt ve Augsburg dahil) ve Türkiye uluslararası eski oyuncusu, Kasım 2022'de Martin Demichelis'in River Plate'e gitmesinin ardından Bayern Reserves'in teknik direktörlüğünü devraldıktan sonra Holger Seitz'in yerini aldı” ifadelerini kullandı.Halil Altıntop, bu görev için heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu büyük mücadeleyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum ve kampüste başarılı çalışmaları birlikte sürdürmek için her şeyi yapacağım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211118/hamit-ve-halil-altintop-kardeslerin-dolandirildigi-iddialarina-iliskin-davada-karar-1050940308.html
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bayern münih, bundesliga
bayern münih, bundesliga

Halil Altıntop, Bayern Münih akademisinin yeni sportif direktörü oldu

18:41 10.03.2023
© İHAHalil Altıntop
Halil Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Milli takımın eski oyuncusu Halil Altıntop, Bayern Münih akademinin yeni Sportif Direktörü oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, akademinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop'u getirdiğini açıkladı.
Alman ekibin resmi siteden konuyla ilgili açıklamasında, “Bayern Münih, Haih, eski mili futbolcu Halil Altıntop'u, Bayern Kampüsü'nün yeni spor direktörü olarak atadı. 40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusu (Schalke, Eintracht Frankfurt ve Augsburg dahil) ve Türkiye uluslararası eski oyuncusu, Kasım 2022'de Martin Demichelis'in River Plate'e gitmesinin ardından Bayern Reserves'in teknik direktörlüğünü devraldıktan sonra Holger Seitz'in yerini aldı” ifadelerini kullandı.
Halil Altıntop, bu görev için heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu büyük mücadeleyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum ve kampüste başarılı çalışmaları birlikte sürdürmek için her şeyi yapacağım” dedi.
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