https://sputniknews.com.tr/20230310/gurcistanda-tartismali-yasa-tasarisi-resmen-cekildi-1068082499.html

Gürcistan'da tartışmalı yasa tasarısı resmen çekildi

Gürcistan'da tartışmalı yasa tasarısı resmen çekildi

Gürcistan'da protestolara yol açan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylama sonucu resmen geri çekildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:16+0300

2023-03-10T14:16+0300

2023-03-10T14:16+0300

dünya

gürcistan

yasa tasarısı

protesto

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Gürcistan parlamentosunda 7 Mart'ta ilk okumada kabul edilen ve protestolara neden olan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısının geri çekilmesine yönelik oylama yapıldı.Parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, söz konusu yasa tasarısı 1'e karşı 35 oyla geri çekildi.İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, dün yasayı geri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Yasa taslağının toplumda anlaşmazlıklara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, yasa tasarısını olumsuz şekilde sunarak toplumun bir kısmını aldatmayı başardı. Barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra Gürcistan'ın Avrupa'ya entegrasyonunu ilerletmek için ülkemizde dikkatli olmalıyız. Yasayı geri çekmeye karar verdik" ifadeleri kullanılmıştı.Yasaya karşı gerçekleştirilen protestolarda polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişi yaralanmış, 133 kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/kremlin-gurcistanda-yasananlarin-ardinda-abdnin-eli-var-1068081815.html

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