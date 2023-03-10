https://sputniknews.com.tr/20230310/gurcistanda-tartismali-yasa-tasarisi-resmen-cekildi-1068082499.html
Gürcistan'da tartışmalı yasa tasarısı resmen çekildi
Gürcistan'da tartışmalı yasa tasarısı resmen çekildi
Gürcistan'da protestolara yol açan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylama sonucu resmen geri çekildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:16+0300
2023-03-10T14:16+0300
2023-03-10T14:16+0300
dünya
gürcistan
yasa tasarısı
protesto
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Gürcistan parlamentosunda 7 Mart'ta ilk okumada kabul edilen ve protestolara neden olan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısının geri çekilmesine yönelik oylama yapıldı.Parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, söz konusu yasa tasarısı 1'e karşı 35 oyla geri çekildi.İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, dün yasayı geri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Yasa taslağının toplumda anlaşmazlıklara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, yasa tasarısını olumsuz şekilde sunarak toplumun bir kısmını aldatmayı başardı. Barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra Gürcistan'ın Avrupa'ya entegrasyonunu ilerletmek için ülkemizde dikkatli olmalıyız. Yasayı geri çekmeye karar verdik" ifadeleri kullanılmıştı.Yasaya karşı gerçekleştirilen protestolarda polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişi yaralanmış, 133 kişi gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/kremlin-gurcistanda-yasananlarin-ardinda-abdnin-eli-var-1068081815.html
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gürcistan, yasa tasarısı, protesto
gürcistan, yasa tasarısı, protesto
Gürcistan'da tartışmalı yasa tasarısı resmen çekildi
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Gürcistan'da protestolara yol açan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylama sonucu resmen geri çekildi.
Gürcistan parlamentosunda 7 Mart'ta ilk okumada kabul edilen ve protestolara neden olan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısının geri çekilmesine yönelik oylama yapıldı.
Parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, söz konusu yasa tasarısı 1'e karşı 35 oyla geri çekildi.
İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, dün yasayı geri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Yasa taslağının toplumda anlaşmazlıklara neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi, yasa tasarısını olumsuz şekilde sunarak toplumun bir kısmını aldatmayı başardı. Barış, huzur ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra Gürcistan'ın Avrupa'ya entegrasyonunu ilerletmek için ülkemizde dikkatli olmalıyız. Yasayı geri çekmeye karar verdik" ifadeleri kullanılmıştı.
Yasaya karşı gerçekleştirilen protestolarda polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişi yaralanmış, 133 kişi gözaltına alınmıştı.