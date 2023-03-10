https://sputniknews.com.tr/20230310/gezici-arastirma-merkezi-baskani-gezici-deprem-iktidar-oylarini-artirabilir-1068084661.html
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 'yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğini' bildirdi. Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceği... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:47+0300
2023-03-10T14:47+0300
2023-03-10T14:47+0300
ankara farki
seçim
anket
murat gezici
gezici araştırma
cumhur ittifakı
millet ittifakı
radyo
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, son oy oranları ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin seçmene yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Murat Gezici: Muhalefet geç kaldıMuhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, anketlere yansıyan verileri şöyle aktardı:‘Seçim ertelenmeliydi’Deprem bölgesinde 27 bin seçim sandığı olduğunu ifade eden Gezici, hem hali hazırda vatandaşların yaralarının sarılıyor olmasına hem de seçim güvenliği riskine dikkat çekerek seçimlerin ertelenmesini istedi. Gezici, bu isteğinin gerekçelerini de şöyle açıkladı:‘Erdoğan’a karşı 8 isim seçmeni korkutabilir’Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin dahil edilmesiyle Millet İttifakı’na bir kalkan oluşturulmak istendiğini savunan Gezici, bu durumun seçmeni tedirgin edebileceğini kaydetti. Gezici sözlerini şu ifadelerle devam etti:‘Türkiye’nin ekseni değişti’Türkiye’nin kendi eksenini oluşturmaya çalıştığını ve bunu oluştururken de Batı ekseninden uzaklaştığını dile getiren Gezici, şunları kaydetti:‘İYİ Parti’nin yüzde 20’si Kılıçdaroğlu’na oy vermeyebilir’CHP’nin HDP ile görüşmesi durumunda İYİ Parti’den belli bir seçmen kitlesinin Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini vurgulayan Gezici, şu açıklamaları yaptı:Gezici ayrıca, Millet İttifakı’nın 60 ilde tek listeden seçime gireceğini belirterek, ‘Millet İttifakı 60 ile yakın ilde tek listeden girecekler. Bazı yerlerde CHP dışında tek liste olacak ama 60 ilde CHP’nin listesinden girilecek. Diğer illerde ise farklı siyasi partilerden girilecek’ dedi.
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İsmet Özçelik
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
seçim, anket, murat gezici, gezici araştırma, cumhur ittifakı, millet ittifakı, radyo, аудио
seçim, anket, murat gezici, gezici araştırma, cumhur ittifakı, millet ittifakı, radyo, аудио
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 'yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğini' bildirdi. Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceği yönünde anket yaptıklarını da dile getiren Gezici, seçmenin inancının iktidardan yana olduğunu kaydetti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, son oy oranları ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin seçmene yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Murat Gezici: Muhalefet geç kaldı
Muhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, anketlere yansıyan verileri şöyle aktardı:
"Muhalefet felaketin büyüklüğünü gördü; devletin bu işin içinden çıkamayacağını öngördü ve ‘seçim ertelenmesin’ dedi. Son 1 hafta, 10 gündür iktidarın oylarının depremden sonra çok düştüğü algısı kurulmaya çalışılıyor. Aslında böyle bir durum olmadığını da ifade edebiliriz. Devlet o bölgede çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgede yaklaşık 350 bin kişinin oturacağı konutların sözleşmesini yaptı, temelini atıyor. İfade etmek istediğim; bu kadar hızlı bir çözüm beklemiyordu muhalefet. Ben şunu gördüm; depremde seçmen kulak kabartmış bir şekilde muhalefeti dinlemek istedi. Fakat aradığını bulamadı. Salı günü ana muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu depremle ilgili çözüm yollarını anlatacak. Yaklaşık 40 gün sonra. Bu çok geç bir süre. Muhalefet deprem konusunda sınıfta kalmış diyebiliriz. O yüzden depremle ilgili kamuoyundan beklenti oyların düşmeseydi. Ama böyle bir durum yok. Depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az."
‘Seçim ertelenmeliydi’
Deprem bölgesinde 27 bin seçim sandığı olduğunu ifade eden Gezici, hem hali hazırda vatandaşların yaralarının sarılıyor olmasına hem de seçim güvenliği riskine dikkat çekerek seçimlerin ertelenmesini istedi. Gezici, bu isteğinin gerekçelerini de şöyle açıkladı:
"Ben bir yurttaş olarak seçimin ertelenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü asrın en büyük felaketlerinden birisi gerçekleşti, yaralar daha sarılmadı. Bakın Kılıçdaroğlu da resmî lansman gününü erteledi. Çünkü daha ölen vatandaşlarımızın 40’ı çıkmadı. Seçim güvenliği açısından da riskli. Dört buçuk milyon insan o bölgeden uzaklaştı. Farklı şehirlerde, kasabalarda, mahallelere taşındı. Onları nasıl takip edeceksiniz? Onlar için nasıl sandık kurulacak? Nasıl onları sandığa gitmek için ikna edeceksiniz? Bununla ilgili YSK’nın çalışması zor olabilir. Biz Türkiye’de 10 günde bir araştırma yapan bir kurumuz ve biz bu organizasyonu yapmakta dahi zorlanıyoruz özel sektörde."
‘Erdoğan’a karşı 8 isim seçmeni korkutabilir’
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin dahil edilmesiyle Millet İttifakı’na bir kalkan oluşturulmak istendiğini savunan Gezici, bu durumun seçmeni tedirgin edebileceğini kaydetti. Gezici sözlerini şu ifadelerle devam etti:
"Bu yapıya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi daha Anadolu ile diyalog kurabilecek; örneğin Doğu Karadeniz ve İç Anadolu ile diyalog kurabilecek isimler monte edilerek bir kalkan oluşturuldu. Ama bu ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Çünkü seçmeni tedirgin de edebilir. 8 ismi bir arada Erdoğan’ın karşısında olduğu görüntüsü seçmeni ‘Nemelazım’ diyerek Erdoğan’ı korumaya alabilir. Çünkü Sayın Erdoğan’ın ‘tekrar bana bir şans verin’ demeye getiren söylemleri var. O yüzden bu seçmenin Erdoğan’a bir dönem verme ihtimali 2018’e göre daha yüksek. Kamuoyunda yüzde 56 ile Kılıçdaroğlu alıyor diye yayınlanan anketler gördük. Ben bu anketlerin doğru olmadığına inanıyorum. Benim anketime, geçmişteki analizlerime göre baktığım zaman şu ana kadar bıçak sırtında bir yarışla gidiliyor."
‘Türkiye’nin ekseni değişti’
Türkiye’nin kendi eksenini oluşturmaya çalıştığını ve bunu oluştururken de Batı ekseninden uzaklaştığını dile getiren Gezici, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi para birimini daha değerli bir hale getirdiği bir dönemde ekonomik kriz yaşaması da ayrı bir manidar. Türkiye ekonomik olarak özgürlüğünün kabuğunu kırdığı bir dönemde küresel dünyadan dışlandı ve kendi eksenini oluşturmaya çalıştı. Bunu oluştururken de Batı ekseninden uzaklaştı. Türkiye’nin ekseni değişmiştir. Örneğin son dönemde depremden önce 9 tane büyükelçilik bir anda konsoloslukları kapattı. Türkiye’ye baskı kuruyorlar. Bu seçime bir müdahale. Ben bu durumu ulusal güvenlik sorunu olarak görüyorum, yani Türkiye’nin iç işlerine bir müdahale olarak okuyabiliriz. Böyle bir süreçte Amerikan gemisi Boğazda bir görüntü verdi. Diğer büyükelçiler güvenlik nedeniyle kapatıyor ama Amerikan büyükelçisi Boğazda görüntü verdi, gülerek zaman geçirdiler orada."
‘İYİ Parti’nin yüzde 20’si Kılıçdaroğlu’na oy vermeyebilir’
CHP’nin HDP ile görüşmesi durumunda İYİ Parti’den belli bir seçmen kitlesinin Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini vurgulayan Gezici, şu açıklamaları yaptı:
"Bana göre yaklaşık bir ay sonrasında HDP ile bir iletişim kurulacaktır. Şu an için çok erken. Şu an seçmeninin kafası karışık. O yüzden daha dikkatli gitmek isteyeceklerdir. İYİ Parti’nin yüzde 20’lik bir kitlesinin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeme davranışında bulunduğunu görüyoruz anketlerde. Bu seçmen sola hiç oy vermemiş bir seçmen. İYİ Partililere soruyoruz; Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ortak adayı olsa oy verir misiniz? ‘Hayır’ diyor. ‘Hayır’ diyene soruyorum; siz hiç daha öncesinde CHP’ye oy verdiniz mi? ‘Hayır’ diyor. Yani CHP’ye hiç oy vermemiş bu seçmen nasıl ikna edilecek? Bu seçmen geçmişte AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş; geçen seçimde İYİ Parti’ye oy vermiş bir seçmen. Bu seçmen son 65 yılda ailesi sağa oy vermiş bir seçmen. O yüzden bunlar daha ürkek, daha narin bir seçmendir. HDP’yi kazanayım derken bunları kaybedebilirler."
Gezici ayrıca, Millet İttifakı’nın 60 ilde tek listeden seçime gireceğini belirterek, ‘Millet İttifakı 60 ile yakın ilde tek listeden girecekler. Bazı yerlerde CHP dışında tek liste olacak ama 60 ilde CHP’nin listesinden girilecek. Diğer illerde ise farklı siyasi partilerden girilecek’ dedi.