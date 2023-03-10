https://sputniknews.com.tr/20230310/gezici-arastirma-merkezi-baskani-gezici-deprem-iktidar-oylarini-artirabilir-1068084661.html

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 'yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğini' bildirdi. Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceği... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:47+0300

2023-03-10T14:47+0300

2023-03-10T14:47+0300

ankara farki

seçim

anket

murat gezici

gezici araştırma

cumhur ittifakı

millet ittifakı

radyo

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: Deprem iktidar oylarını artırabilir Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, son oy oranları ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremin seçmene yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Murat Gezici: Muhalefet geç kaldıMuhalefetin deprem konusunda iktidardan bu kadar hızlı bir çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten aradığını bulamadığını söyleyen Gezici, anketlere yansıyan verileri şöyle aktardı:‘Seçim ertelenmeliydi’Deprem bölgesinde 27 bin seçim sandığı olduğunu ifade eden Gezici, hem hali hazırda vatandaşların yaralarının sarılıyor olmasına hem de seçim güvenliği riskine dikkat çekerek seçimlerin ertelenmesini istedi. Gezici, bu isteğinin gerekçelerini de şöyle açıkladı:‘Erdoğan’a karşı 8 isim seçmeni korkutabilir’Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin dahil edilmesiyle Millet İttifakı’na bir kalkan oluşturulmak istendiğini savunan Gezici, bu durumun seçmeni tedirgin edebileceğini kaydetti. Gezici sözlerini şu ifadelerle devam etti:‘Türkiye’nin ekseni değişti’Türkiye’nin kendi eksenini oluşturmaya çalıştığını ve bunu oluştururken de Batı ekseninden uzaklaştığını dile getiren Gezici, şunları kaydetti:‘İYİ Parti’nin yüzde 20’si Kılıçdaroğlu’na oy vermeyebilir’CHP’nin HDP ile görüşmesi durumunda İYİ Parti’den belli bir seçmen kitlesinin Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini vurgulayan Gezici, şu açıklamaları yaptı:Gezici ayrıca, Millet İttifakı’nın 60 ilde tek listeden seçime gireceğini belirterek, ‘Millet İttifakı 60 ile yakın ilde tek listeden girecekler. Bazı yerlerde CHP dışında tek liste olacak ama 60 ilde CHP’nin listesinden girilecek. Diğer illerde ise farklı siyasi partilerden girilecek’ dedi.

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2023

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