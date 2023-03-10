Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi yapılar için bilim kurulu toplandı

© İHA Gaziantep’te tarihi yapılarla ilgili yapılan girişimleri takdirle karşıladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli ise “Hızlı bir şekilde başlanılmasında Başkan Fatma Şahin önemli bir rol oynuyor. Diğer kentlerdeki çalışmalara örnek olacak bir oluşumu ortaya konuldu ve devamında da hazırladığımız raporlarla kendisine destek olacağız. Bunun için nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda, kültür varlıklarına yaklaşım konusunda ilgili tavsiye önerilerinde bulunacağız” diye konuştu. Depremin yaralarını en kısa sürede sarılacağını söyleyen Prof. Dr. Atilla Engin de açıklamasında, “Kültür varlıkları da bizim çok önemli değerlerimiz ve misyonumuz. Bunları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak konusunda başkanımızın bir kurul oluşturması ve multidisipliner bir çalışma ve bilimsel bir çalışmayla kültür varlıklarının korunmasına yönelik gayret ve girişimlerini çok değerli buluyorum” ifadelerine yer verdi.