Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi yapılar için bilim kurulu toplandı

© İHA Yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, deprem felaketi sonrası tarihi yapıların bilimin ışığında iyileştirecek, çözecek ve kuvvetlendireceklerini aktararak, ‘Kültür şehri’, ‘Bilim şehri’, ‘Sanat şehri’ olan Gaziantep’i bilim kurulundan çıkan kararlarla hızlı bir şekilde eski günlerine döndüreceğiz. Buradaki hocalarımızın her biri kendi alanında uzman. Baktığımız zaman her birinin uzmanlık alanına göre Gaziantep Kalesi başta olmak üzere hanların, hamamların, minarelerin bir an önce restorasyona ihtiyaç olduğu bir dönemde bilimin sesine kulak vererek yapılan çalışmalardan çıkan elimizde çok önemli bir rapor var. Bu rapora göre öncelikle güvenlik ve ardından belgeleme başlıklarıyla aşamalarda ne yapmamız gerektiğini şehri hızlı bir şekilde bütün dönemlerin dokularını eski haline döndürecek altyapıyı oluşturacağız. Her bir hocamıza şahsım, şehrim ve ülkem adıma teşekkür ediyorum” dedi.