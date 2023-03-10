Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/financial-times-patriot-bataryalarinin-ilki-muhtemelen-ukraynaya-ulastirildi-1068080253.html
Financial Times: Patriot bataryalarının ilki muhtemelen Ukrayna'ya ulaştırıldı
Financial Times: Patriot bataryalarının ilki muhtemelen Ukrayna'ya ulaştırıldı
Financial Times gazetesi, Ukrayna’ya sözü verilmiş olan Patriot bataryalarından ilkinin ülkeye ulaştırılmış olabileceğini yazdı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:44+0300
2023-03-10T13:45+0300
ukrayna krizi
financial times
the financial times (ft)
patriot
ukrayna
ukrayna krizi
abd
abd
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_0:120:1200:795_1920x0_80_0_0_a94a5508386f4e0607d5e006e0cdb696.jpg
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın, ABD ve Almanya tarafından geçen sene kendisine sözü verilen iki Patriot hava savunma sisteminden birisini teslim almış olmasının muhtemel olduğunu yazdı.Bununla beraber, gazetenin haberine göre 'Patriot bataryalarından bir kısmı Ukrayna’ya ulaştırılmış olsa da henüz çalışır hâlde değiller' ve Ukrayna şu anda Hollanda’nın Patriot sistemleri için birkaç rampa daha göndermesini bekliyor.Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İspanyol El Pais gazetesine demecinde, Patriot sistemlerinin kısmen Ukrayna’ya ulaştırıldığını söylemişti. Ancak daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp Blaszczak’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230308/abd-patriot-hava-savunma-sistemleri-cok-yakinda-kievde-devreye-girecek-1068007206.html
ukrayna
abd
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064869229_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_c549764817a3a4d0aeec61fdd070b513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
financial times, the financial times (ft), patriot, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, almanya
financial times, the financial times (ft), patriot, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, almanya

Financial Times: Patriot bataryalarının ilki muhtemelen Ukrayna'ya ulaştırıldı

13:44 10.03.2023 (güncellendi: 13:45 10.03.2023)
© AFP 2023 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / TIM SLOAN
Abone olTelegram
Financial Times gazetesi, Ukrayna’ya sözü verilmiş olan Patriot bataryalarından ilkinin ülkeye ulaştırılmış olabileceğini yazdı.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın, ABD ve Almanya tarafından geçen sene kendisine sözü verilen iki Patriot hava savunma sisteminden birisini teslim almış olmasının muhtemel olduğunu yazdı.
Bununla beraber, gazetenin haberine göre 'Patriot bataryalarından bir kısmı Ukrayna’ya ulaştırılmış olsa da henüz çalışır hâlde değiller' ve Ukrayna şu anda Hollanda’nın Patriot sistemleri için birkaç rampa daha göndermesini bekliyor.
Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İspanyol El Pais gazetesine demecinde, Patriot sistemlerinin kısmen Ukrayna’ya ulaştırıldığını söylemişti. Ancak daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp Blaszczak’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetmişti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
Ukrayna krizi
ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek
8 Mart, 22:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала