Financial Times: Patriot bataryalarının ilki muhtemelen Ukrayna'ya ulaştırıldı

Financial Times gazetesi, Ukrayna’ya sözü verilmiş olan Patriot bataryalarından ilkinin ülkeye ulaştırılmış olabileceğini yazdı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın, ABD ve Almanya tarafından geçen sene kendisine sözü verilen iki Patriot hava savunma sisteminden birisini teslim almış olmasının muhtemel olduğunu yazdı.Bununla beraber, gazetenin haberine göre 'Patriot bataryalarından bir kısmı Ukrayna’ya ulaştırılmış olsa da henüz çalışır hâlde değiller' ve Ukrayna şu anda Hollanda’nın Patriot sistemleri için birkaç rampa daha göndermesini bekliyor.Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İspanyol El Pais gazetesine demecinde, Patriot sistemlerinin kısmen Ukrayna’ya ulaştırıldığını söylemişti. Ancak daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp Blaszczak’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetmişti.

