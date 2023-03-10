https://sputniknews.com.tr/20230310/fenerbahceden-sevilla-maci-aciklamasi-ispanyol-polislerinin-yaklasimi-kabul-edilemez-1068104287.html

Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez

Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez

Fenerbahçe, Sevilla maçında taraftarları ve İspanyol polisi arasında yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, İspanyol polislerinin... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T20:59+0300

2023-03-10T20:59+0300

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spor

fenerbahçe

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uefa avrupa ligi

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Fenerbahçe Kulübü, Sevilla ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol polisinin sarı-lacivertli taraftarlara yönelik şiddet eyleminin takipçisi olacaklarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik. Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.İlgili yerlere şikayet dilekçelerinin gönderileceğine yer verilen açıklamada, "Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliği'miz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi