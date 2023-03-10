https://sputniknews.com.tr/20230310/fenerbahceden-sevilla-maci-aciklamasi-ispanyol-polislerinin-yaklasimi-kabul-edilemez-1068104287.html
Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez
Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez
Fenerbahçe, Sevilla maçında taraftarları ve İspanyol polisi arasında yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, İspanyol polislerinin... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T20:59+0300
2023-03-10T20:59+0300
2023-03-10T21:03+0300
spor
fenerbahçe
uefa
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32d35ba7fe743662a7f3d2c8cbfab2a5.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Sevilla ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol polisinin sarı-lacivertli taraftarlara yönelik şiddet eyleminin takipçisi olacaklarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik. Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.İlgili yerlere şikayet dilekçelerinin gönderileceğine yer verilen açıklamada, "Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliği'miz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/18/1044101497_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2f084c2b2e9f57ae44ab4a442783bc9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, uefa, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması: İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez
20:59 10.03.2023 (güncellendi: 21:03 10.03.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Sevilla maçında taraftarları ve İspanyol polisi arasında yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, İspanyol polislerinin yaklaşımı kabul edilemez. Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Fenerbahçe Kulübü, Sevilla ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol polisinin sarı-lacivertli taraftarlara yönelik şiddet eyleminin takipçisi olacaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik. Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
İlgili yerlere şikayet dilekçelerinin gönderileceğine yer verilen açıklamada, "Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliği'miz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.