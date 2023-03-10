Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230310/enagas-ispanyaya-rus-gazi-ithalati-subat-2023te-yuzde-151-artti-1068108277.html
Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı
Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı
Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:29+0300
2023-03-10T23:29+0300
ekonomi
ispanya
rusya
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061953409_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8bd602423559141fdff8932eae1283ec.jpg
İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.Şirkete göre, İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.İspanya ayrıca 2023’ün Şubat ayında Cezayir’den 7 bin 481 GWh (toplam gaz ithalatının yüzde 23.5'i), ABD'den 7 bin 263 GWh (yüzde 22,8) gaz ithal etti. Şubat 2023'te krallığın doğal gaz ithalatı toplam 31.862 GWh'ye ulaştı.
ispanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061953409_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_b55441e08a9fb00c0c6e50e291f44c17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, rusya, doğalgaz
ispanya, rusya, doğalgaz

Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı

23:29 10.03.2023
© AP Photo / Bela SzandelszkyMacaristan- Rusya- Doğalgaz
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Abone olTelegram
Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı.
İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.
Şirkete göre, İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.
İspanya ayrıca 2023’ün Şubat ayında Cezayir’den 7 bin 481 GWh (toplam gaz ithalatının yüzde 23.5'i), ABD'den 7 bin 263 GWh (yüzde 22,8) gaz ithal etti. Şubat 2023'te krallığın doğal gaz ithalatı toplam 31.862 GWh'ye ulaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала