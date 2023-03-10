https://sputniknews.com.tr/20230310/enagas-ispanyaya-rus-gazi-ithalati-subat-2023te-yuzde-151-artti-1068108277.html
Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı
Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı
Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:29+0300
2023-03-10T23:29+0300
2023-03-10T23:29+0300
ekonomi
ispanya
rusya
doğalgaz
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İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.Şirkete göre, İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.İspanya ayrıca 2023’ün Şubat ayında Cezayir’den 7 bin 481 GWh (toplam gaz ithalatının yüzde 23.5'i), ABD'den 7 bin 263 GWh (yüzde 22,8) gaz ithal etti. Şubat 2023'te krallığın doğal gaz ithalatı toplam 31.862 GWh'ye ulaştı.
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ispanya, rusya, doğalgaz
Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı
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Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı.
İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.
Şirkete göre, İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.
İspanya ayrıca 2023’ün Şubat ayında Cezayir’den 7 bin 481 GWh (toplam gaz ithalatının yüzde 23.5'i), ABD'den 7 bin 263 GWh (yüzde 22,8) gaz ithal etti. Şubat 2023'te krallığın doğal gaz ithalatı toplam 31.862 GWh'ye ulaştı.