https://sputniknews.com.tr/20230310/enagas-ispanyaya-rus-gazi-ithalati-subat-2023te-yuzde-151-artti-1068108277.html

Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı

Enagas: İspanya'ya Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te yüzde 151 arttı

Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı Şubat 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T23:29+0300

2023-03-10T23:29+0300

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ekonomi

ispanya

rusya

doğalgaz

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İspanyol enerji şirketi Enagas'ın verilerine göre, Şubat 2023'te Rusya'dan İspanya'ya gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 oranında arttı.Şirkete göre, İspanya’nın Şubat 2022'de 2 bin174 GWh olan (gigawatt saatt) Rus gazı ithalatı Şubat 2023'te 5 bin 465 GWh'ye yükselerek toplam gaz ithalatının yüzde 17.2'sini oluşturdu.İspanya ayrıca 2023’ün Şubat ayında Cezayir’den 7 bin 481 GWh (toplam gaz ithalatının yüzde 23.5'i), ABD'den 7 bin 263 GWh (yüzde 22,8) gaz ithal etti. Şubat 2023'te krallığın doğal gaz ithalatı toplam 31.862 GWh'ye ulaştı.

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