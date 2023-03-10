https://sputniknews.com.tr/20230310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068068636.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.9520 liradan, euro 20.0640 liradan güne başladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T09:18+0300
2023-03-10T09:18+0300
2023-03-10T09:18+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 18.9500 liradan alınan dolar 18.9520 liradan satılıyor. 20.0620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0640 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9520 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0530 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 116 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 808 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 208 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1831 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 81.44 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.44 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.446 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068019923.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 18.9520 liradan, euro 20.0640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18.9500 liradan alınan dolar 18.9520 liradan satılıyor. 20.0620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0640 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,9520 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0530 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 116 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 808 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 208 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1831 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 81.44 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.44 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.446 puandan başladı.