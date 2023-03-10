https://sputniknews.com.tr/20230310/deva-partisi-genel-baskani-babacan-aslinda-masa-dagilmadi-bir-parti-kalkti-sonra-tekrar-geldi-1068059942.html

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Aslında masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Aslında masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günkü altılı masadan ayrılma kararına ilişkin, "Farklı görüşleri varsa... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T00:36+0300

2023-03-10T00:36+0300

2023-03-10T00:36+0300

politika

ali babacan

millet ittifakı

seçim

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Babacan, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı gün yaşananları anlatan Babacan, Akşener'in tekrar dönüş kapısını açık tutmaya özen gösterdiklerini vurguladı.Ali Babacan, perşembe günü 6 genel başkanın bir araya gelerek, ilk defa cumhurbaşkanı adayının ismini zikrettiklerini belirterek, "2 bin 300 maddenin her birinde uzlaştık. Bunlar bitince, 'Takım kaptanı kim olacak?' diye ilk kez perşembe günü oturduk. İlk defa açık açık genel başkanların çoğu, Kemal Bey'in de ismini zikrederek 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını uygun görüyoruz.' dedik. Sayın Akşener'in farklı fikirleri vardı. İlk oturumda uzlaşma olmadı. 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledim." diye konuştu.'Biraz yaralayıcı üslup vardı'Babacan, toplantının ikinci oturumunun pazartesi yapılması fikrinin kabul gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:Pazartesi günkü randevu saatine kadar susma kararı aldıklarını anlatan Babacan, "Pazartesi saat 14.00'te, 'Sayın Akşener isterse yeri hazır, biz hazırız.' mesajını verdik. Zorlayıcı, dışlayıcı tutumumuz olmadı. Pazartesi önce oturduk birer kahve içtik. Sonra Sayın Akşener, CHP ve iki belediye başkanı ile konuşmasını anlattı. Bir ön şart ve dayatma olmadı masada." şeklinde konuştu.'Masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi'Babacan, daha sonra 12 maddelik ortak metne 6 partinin de imza attığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı adayını belirledik ve büyük müjdeyi Türkiye'ye verdik. Mutabakatımız herkesin içine sindi. Öncesinde tartışmalar olabilir ama sonuç itibarıyla herkesin 'doğru oldu' dediği mutabakata vardık. O tartışmalar geride kaldı. Aslında masa dağılmadı, bir parti kalktı sonra tekrar geldi. Müzakere süreçlerinde tartışmalar olur. Aday kararımızı 4 günde verip işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.Babacan, "İki belediye başkanı, cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaktır." şeklinde bir karar alındığını hatırlatarak, "Bu seçimden sonra sayın cumhurbaşkanının inisiyatifinde olacaktır. Bakanlıkların dağılımı konuşulmadı." dedi.Altılı masanın genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları için milletvekili olmayacağını dile getiren Babacan, "Biz vekil olursak, cumhurbaşkanı yardımcısı olunca istifa etmemiz gerekir ki bu da Meclis'teki sayımızı eksiltir. Belediye başkanlarımızın cumhurbaşkanı yardımcısı olması, belediyeyi iktidara teslim etmek anlamına gelmemeli. Belediyeyi durup dururken seçime bir sene kala iktidara teslim etmemesi lazım. Belki mart yerel seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirler." şeklinde konuştu.'Lügatimizde devri sabık yok'Babacan, lügatlerinde devri sabık olmadığına işaret ederek, "Türkiye her dönem kazananın diğerlerini ezdiği, üstte çıkanın alttakileri ezdiği adeta nöbetleşe zorbalık dönemi yaşamış. Parlamenter sistem ve anayasa değişikliği ile bir daha bunları yaşamayalım, adalet bazında ve sağlam demokrasiyle yönetelim. Gücü eline geçirenin söylediği olmasın, hukuk ne diyorsa o olsun çabası bu. Kim kaybedecek? Bir kişi 5 yerden maaş alıyorsa artık bir yerden maaş alacak. Ya da ihale gibi görünen aslında davet usulü işler yapanlar." ifadelerini kullandı.Babacan, oy pusulaları açıldığında DEVA Partisi olarak yer alacaklarını ve hiçbir partiyle milletvekili pazarlığı yapmadıklarını belirtti.'Prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız'Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına ilişkin de Babacan, şunları kaydetti:Babacan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşecek, HDP''ye bakanlık verilir mi?" sorusuna ise "Benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey gündemde yok." yanıtını verdi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e yazdığı mektuba ilişkin de Babacan, şunları kaydetti:'Meclis'te 400 milletvekili elde edersek sistemi değiştirebiliriz'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'yla görüşme talebi olmadığını aktaran Babacan, "Sistemin genişlemesi mutabakatla olur. 6 parti mutabık kalırsa 7. parti gelebilir." dedi.Babacan, parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili 32 madde hazırladıklarını belirterek, "Meclis'te 400 milletvekili elde edersek sistemi hemen değiştirebiliriz. 400 milletvekili tuttursanız dahi 6 aya ihtiyaç var." diye konuştu.Altılı masanın Afet Eylem Planı'nı ortak metne geçirdiğini anlatan Babacan, "Depremden tam bir ay sonra 6 Mart'ta detaylı çözüm raporu ortaya koyduk. 257 atılacak adım var." ifadelerini kullandı.

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ali babacan, millet ittifakı, seçim