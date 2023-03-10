https://sputniknews.com.tr/20230310/depremzede-edvar-aksakal-ailemin-oldugu-binanin-yikildigi-haberini-enkaz-altindan-komsum-bildirdi-1068079005.html

Depremzede Edvar Aksakal: Ailemin olduğu binanın yıkıldığı haberini enkaz altından komşum bildirdi

Depremzede Edvar Aksakal: Ailemin olduğu binanın yıkıldığı haberini enkaz altından komşum bildirdi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli Türkiye’yi derinden sarsan depremlerinin ardından bölgeye ilişkin yaşadıklarını anlatan depremzede Edvar Aksakal, ‘Dünya’nın... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:20+0300

2023-03-10T13:20+0300

2023-03-10T13:20+0300

seyir hali

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deprem

enkaz

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Depremzede Edvar Aksakal: Ailemin olduğu binanın yıkıldığı enkaz altından üst komşum bildirdi Depremzede Edvar Aksakal: Ailemin olduğu binanın yıkıldığı enkaz altından üst komşum bildirdi

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Edver Aksakal memleketi Hatay’a ilişkin depreme ilişkin gözlemlerini aktardı. Depremin olduğu zaman diliminde İstanbul’da olan Aksakal, ailesinin bulunduğu binanın yıkıldığı haberini üst komşusunun enkaz altında kendisine bildirdiğini söyledi. Edver Aksakal yaşadıklarını şöyle anlattı:‘Deprem olduğu zaman kız kardeşim ile sohbet ediyorduk, uyanıktık. Üst komşumuz binanın yıkıldığı haberini enkaz altındayken bize söyledi. Daha sonrasında hemen Antakya’ya doğru yola çıktık ve 12 saat sonra oraya varmıştık. Biz geldiğimizde orada kimseler yoktu, anne ve babamı enkaz altında aramaya başladık. Hava koşulları çok kötüydü yağmur durmak bilmiyordu. Anne ve babamı sağ çıkardık ama babaannem vefat etmişti. Sonra diğer kardeşimin ve yeğenimin de cansız bedenlerine ulaştım.’Edvar Aksakal: Bizim ki gibi yüzlerce cenaze yerlerde yatıyorduDepremzede Edver Aksakal aile üyelerinin cenazelerine ulaştıktan sonra yaşadıklarını anlatarak defin işlemleri sırasında zorluklar yaşadığını belirtti:‘Cenazeleri arabamıza koyduk ve defnetmek için Harbiye’ye çıkardık. Defin işlemleri için izin gerekli olduğunu söyledikleri zaman ilgili formları doldurmak üzere Antakya’ya gitmek zorunda kaldık. Oraya vardığımız zaman Savcı’nın henüz gelmediğini ve beklememiz gerektiğini söylediler. Orada cenazelerin fotoğraflanması gerektiğini öğrendik ve Harbiye’ye geri dönerek cenazeleri aldık. Daha sonrasında Antakya’ya tekrar geri geldik. OHAL olmasına rağmen Savcı mesaiye 11’de geldi ve bizim ki gibi yüzlerce cenaze yerlerde yatıyordu. Defin işlemlerini hallettik ve sonrasında diğer yakınlarımızı çıkarmak üzere enkaz bölgesine geri döndük.’‘Bizler yaşarken ölmüş olduk’Edver Aksakal depremin ardından bölgede yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar görmediğini vurgulayarak cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Deprem bölgesinde yeterli malzemeler yoktu ve insanlar elleriyle enkaz altından cenazelerini çıkarmaya çalıştılar. Biz orada savcı beklemek istemiyorduk, hayatlarımızı kolaylaştıracak çalışmalar görmeliydik. Dünya’nın hangi yerinde bir deprem bir şehri böyle yıkabilir, Antakya’ya halen inanamıyorum. Yıkılan yeni binalar var, bunları kim yapmış, kimler denetlemiş inanılır gibi değil. Bunlar çok ciddi problemler ve bazı şeylerin değişmesi umudu ile bunları insanlara anlattım. Bizler yaşarken ölmüş olduk ama bundan sonra yaşayacak çocuklar var.’

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2023

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radyo, deprem, enkaz, arama kurtarma, аудио