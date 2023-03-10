Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-tuslu-telefonlarin-satisini-artirdi-sarjlari-bir-haftaya-kadar-gidiyor-1068086605.html
Deprem tuşlu telefonların satışını arttırdı: 'Şarjları bir haftaya kadar gidiyor'
Deprem tuşlu telefonların satışını arttırdı: 'Şarjları bir haftaya kadar gidiyor'
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların akıllı telefonlarının şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle tuşlu... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T15:04+0300
2023-03-10T15:13+0300
akıllı telefon
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şarj
tamir
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Akıllı telefonların şarjları, 4G, 5G ve sürekli internet bağlantısı gibi çabuk şarj bitiren uygulamalar nedeniyle kısa sürede bitiyor. Depremde enkaz altında kalanların acil yardım servisleri ile iletişimlerinin, telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle kesilmesi gibi sorunlar vatandaşları şarjı daha uzun giden cep telefonlarına yönlendirdi. Karabük'te cep telefonu satışı, tamiri ve teknik servisi hizmeti veren Tolga Ergül, tuşlu telefon satışlarında artış olduğunu belirtti.'Tamiri daha çabuk olduğu için...'Ergül, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu. İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şu anda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" dedi.En kaliteli akıllı telefonun şarjının hiç ellenmediği taktirde en fazla 2 gün gittiğini aktaran Ergül, "Akılı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor. İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/gsm-sirketlerine-deprem-sorusturmasi-1067726468.html
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akıllı telefon, şarj, tamir
akıllı telefon, şarj, tamir

Deprem tuşlu telefonların satışını arttırdı: 'Şarjları bir haftaya kadar gidiyor'

15:04 10.03.2023 (güncellendi: 15:13 10.03.2023)
© AACep telefonu, tuşlu
Cep telefonu, tuşlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların akıllı telefonlarının şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle tuşlu telefonlara ilgi arttı.
Akıllı telefonların şarjları, 4G, 5G ve sürekli internet bağlantısı gibi çabuk şarj bitiren uygulamalar nedeniyle kısa sürede bitiyor. Depremde enkaz altında kalanların acil yardım servisleri ile iletişimlerinin, telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle kesilmesi gibi sorunlar vatandaşları şarjı daha uzun giden cep telefonlarına yönlendirdi. Karabük'te cep telefonu satışı, tamiri ve teknik servisi hizmeti veren Tolga Ergül, tuşlu telefon satışlarında artış olduğunu belirtti.

'Tamiri daha çabuk olduğu için...'

Ergül, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu. İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şu anda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" dedi.
En kaliteli akıllı telefonun şarjının hiç ellenmediği taktirde en fazla 2 gün gittiğini aktaran Ergül, "Akılı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor. İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut" diye konuştu.
Deprem, depremzede, göç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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