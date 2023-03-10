Deprem bölgesindeki İtalyan sağlık ekibine espressolu teşekkür: 'Çok duygulandık, ihtiyacımız vardı'

© AA Makinesini ve içecek malzemelerini desteklemek için tekrar İstanbul'a gittiğini ve ardından bölgeye geri geldiğini aktaran Bağış, şöyle konuştu: "Biz de bütün yabancılar başta olmak üzere herkese espresso dağıtmaya başladık. O günden beri de kahveyi dağıtıyoruz. İtalyan ekibi bizi görünce gerçekten çok sevindi. Bana sahra hastanesinin logosunun bulunduğu madalya bile verdiler. Herhalde özel hissettiler. Bizim için çok ufak bir şey ama onlar çok mutlu. Bir nebze onların yaptıklarına karşılık bir şey yapabildiysek ne mutlu bize."