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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan, "Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:13+0300
2023-03-10T14:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı.Erdoğan imza törenindeki konuşmasında şunları ifade etti:14 Mayıs'ta sandık kurulacakCumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak.Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'deAnayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

14:13 10.03.2023 (güncellendi: 14:55 10.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan, "Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır" dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı.
Erdoğan imza törenindeki konuşmasında şunları ifade etti:
Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır.
Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden tarihin milletimiz için de kabul gördüğünü biliyoruz. Ama 6 Şubat'taki deprem seçim tarihini gündemimizden çıkarmıştı.
Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.
Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.
Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor.
Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.
Kabine Toplantısı ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi Türkiye'nin enerjisini gereksiz yere harcamasına tahammülü vardır.
Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır.
Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, daha bizim 2. gün, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgesindeydi.
Biz yaralıyız, dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar ama cumhurbaşkanı olarak biz, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalıştık.
Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. O ne anlayıştır. 'Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok her şey geliyor. Çadırda kalıyorum ama memnunum, şikayetçi değilim' dedi. Bu da bu milletin evladı. Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş bayana bakıyorum.
Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz.
14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs’ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.

14 Mayıs'ta sandık kurulacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak.
Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de

Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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