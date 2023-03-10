Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır.

Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden tarihin milletimiz için de kabul gördüğünü biliyoruz. Ama 6 Şubat'taki deprem seçim tarihini gündemimizden çıkarmıştı. Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden tarihin milletimiz için de kabul gördüğünü biliyoruz. Ama 6 Şubat'taki deprem seçim tarihini gündemimizden çıkarmıştı.

Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.

Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor.

Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz. Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.

Kabine Toplantısı ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi Türkiye'nin enerjisini gereksiz yere harcamasına tahammülü vardır. Kabine Toplantısı ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi Türkiye'nin enerjisini gereksiz yere harcamasına tahammülü vardır.

Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır.

Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, daha bizim 2. gün, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgesindeydi. Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, daha bizim 2. gün, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgesindeydi.

Biz yaralıyız, dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar ama cumhurbaşkanı olarak biz, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalıştık. Biz yaralıyız, dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar ama cumhurbaşkanı olarak biz, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalıştık.

Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. O ne anlayıştır. 'Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok her şey geliyor. Çadırda kalıyorum ama memnunum, şikayetçi değilim' dedi. Bu da bu milletin evladı. Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş bayana bakıyorum. Bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. O ne anlayıştır. 'Cumhurbaşkanım bizim hiçbir sıkıntımız yok her şey geliyor. Çadırda kalıyorum ama memnunum, şikayetçi değilim' dedi. Bu da bu milletin evladı. Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş bayana bakıyorum.

Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz.