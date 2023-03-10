Türkiye
SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230310/cumhurbaskani-erdogan-1400te-secim-kararini-aciklayacak-1068070351.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:06+0300
2023-03-10T10:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067894067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b6e4b46e5991cbce4c083b5204c5289.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1068049213.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067894067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d9e4c416fd06c632034d02617d286c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak

10:06 10.03.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Dün, 19:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала