https://sputniknews.com.tr/20230310/cumhurbaskani-erdogan-1400te-secim-kararini-aciklayacak-1068070351.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T10:06+0300

2023-03-10T10:06+0300

2023-03-10T10:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1068049213.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim