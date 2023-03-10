https://sputniknews.com.tr/20230310/chp-secim-calismalarina-basliyor-kilicdaroglu-caprazlama-yontemi-ile-81-kenti-gezecek-1068067193.html
CHP seçim çalışmalarına başlıyor: Kılıçdaroğlu 'çaprazlama' yöntemi ile 81 kenti gezecek
CHP seçim çalışmalarına başlıyor: Kılıçdaroğlu 'çaprazlama' yöntemi ile 81 kenti gezecek
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya süresince aynı gün bir doğu bir batı programı ile 81 ili... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T08:07+0300
2023-03-10T08:07+0300
2023-03-10T08:07+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
kemal kılıçdaroğlu
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Miliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, grup toplantılarını her hafta salı günü Anadolu’nun değişik illerinde yapacak, önümüzdeki haftadan itibaren salı günleri alanda çiftçiyle, esnafla grup toplantısında bir araya gelecek. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün Malatya, Cumartesi Kahramanmaraş’ta, Salı günü de Hatay’da olması bekleniyor. 14 Mart Salı günü saat 13.30’da Hatay’da vatandaşa seslenecek olan Kılıçdaroğlu’nun çadırda konuşması bekleniyor.Kılıçdaroğlu bir sonraki salı toplantısını Trabzon’da yapacak, üçüncü salı toplantısının ise Konya’da yapılması düşünülüyor. Kılıçdaroğlu, kampanya süresince yaşanan deprem felaketinden dolayı gösterişli, abartılı programlardan kaçınılmasını isterken, kurmaylarına “depremzedeleri incitecek her şeyden kaçınının” talimatını verdi. Kampanyada Ramazan hassasiyetine uygun programlar yapılacak‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri‘ de depremde hayatını kaybedenlerin kırkı çıktıktan sonra tekrar alan çalışmalarına başlayacak. Kampanyada Ramazan hasasiyetine uygun programlar yapılacak. CHP aday lansman toplantısını ise depremin kırkı çıktıktan sonra yapacak. CHP’de aday toplantısı yerine “deprem bölgesine okul temeli atalım, kampanya yapalım” gibi öneriler de gündemde.Günde iki üç il ziyaretiKılıçdaroğlu’nun kampanya boyunca gezilerini çaprazlama yapması planlanıyor. Buna göre aynı günde bir doğu ilinde bir batı ilinde programa katılacak. Aynı şekilde güney illerinden birinde program varsa, Karadeniz bölgesinden bir il de o günkü programda yer alacak.81 ilin tamamını ziyaret etmek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bazen bir gün içinde üçüncü bir ile de gidecek. Kılıçdaroğlu’nun, yurt dışında da büyük bir miting yapabileceği ifade ediliyor.Adaylık tarifesi belli olduCHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK’da seçim hazırlıkları, aday adaylardan alınacak başvuru ücreti, sandık güvenliği konuşuldu. Edinilen bilgiye göre milletvekili aday aday olmak isteyen erkeklerden 30 bin lira, kadın ve gençlerden ise 15 bin lira alınacak. Başvurular ise pazartesi günü başlayacak.Saadet Partili Çebi: Geliyor Mücahit KılıçdaroğluMehtap Gökdemir'in haberine göre ise, Saadet Partili Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Çebi ilk olarak sosyal medya hesabından, “13. Cumhurbaşkanı adayı, Sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda ‘hadi Bismillah’ diyerek bitirdi. Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu” mesajını paylaştı. Çebi, bir sonraki paylaşımında da “Bu ruha mücahit denir. Bizden görünenler haçlı BOP ile Ortadoğu’yu Müslüman’ın kanı ile sularken, bizden görünmeyen ise BOP zulüm zihniyetine karşı mertçe mücadelesi taktirliktir” ifadelerini kullandı.DSP, ittifaklara açıkAyrıca, Millet İttifakı’nın ortak adayını ilan etmesinin ardından, siyaset kulislerinde mevcut ittifakların genişleyebileceği iddiaları da gündeme geldi. Son olarak Cumhur İttifakı’nın Anavatan Partisi ve DSP ile genişleyeceği öne sürülürken, DSP kurmayları, herhangi bir teklif almadıklarını söyledi. Kurmaylar, “Biz parlamentoya girmek istiyoruz” diyerek, Cumhur İttifakı’nın yanı sıra, Millet İttifakı’na da kapıyı açık bıraktı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, kemal kılıçdaroğlu
CHP seçim çalışmalarına başlıyor: Kılıçdaroğlu 'çaprazlama' yöntemi ile 81 kenti gezecek
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya süresince aynı gün bir doğu bir batı programı ile 81 ili dolaşacak. Ramazan’da halkla iftar ve sahur yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu kurmaylarına da “Depremzedeleri incitecek her şeyden kaçının” talimatı verdi.
Miliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine
göre CHP, grup toplantılarını her hafta salı günü Anadolu’nun değişik illerinde yapacak, önümüzdeki haftadan itibaren salı günleri alanda çiftçiyle, esnafla grup toplantısında bir araya gelecek.
Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün Malatya, Cumartesi Kahramanmaraş’ta, Salı günü de Hatay’da olması bekleniyor. 14 Mart Salı günü saat 13.30’da Hatay’da vatandaşa seslenecek olan Kılıçdaroğlu’nun çadırda konuşması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu bir sonraki salı toplantısını Trabzon’da yapacak, üçüncü salı toplantısının ise Konya’da yapılması düşünülüyor. Kılıçdaroğlu, kampanya süresince yaşanan deprem felaketinden dolayı gösterişli, abartılı programlardan kaçınılmasını isterken, kurmaylarına “depremzedeleri incitecek her şeyden kaçınının” talimatını verdi.
Kampanyada Ramazan hassasiyetine uygun programlar yapılacak
‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri‘ de depremde hayatını kaybedenlerin kırkı çıktıktan sonra tekrar alan çalışmalarına başlayacak. Kampanyada Ramazan hasasiyetine uygun programlar yapılacak. CHP aday lansman toplantısını ise depremin kırkı çıktıktan sonra yapacak. CHP’de aday toplantısı yerine “deprem bölgesine okul
temeli atalım, kampanya yapalım” gibi öneriler de gündemde.
Günde iki üç il ziyareti
Kılıçdaroğlu’nun kampanya boyunca gezilerini çaprazlama yapması planlanıyor. Buna göre aynı günde bir doğu ilinde bir batı ilinde programa katılacak. Aynı şekilde güney illerinden birinde program varsa, Karadeniz bölgesinden bir il de o günkü programda yer alacak.
81 ilin tamamını ziyaret etmek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bazen bir gün içinde üçüncü bir ile de gidecek. Kılıçdaroğlu’nun, yurt dışında da büyük bir miting yapabileceği ifade ediliyor.
Adaylık tarifesi belli oldu
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK’da seçim hazırlıkları, aday adaylardan alınacak başvuru ücreti, sandık güvenliği konuşuldu. Edinilen bilgiye göre milletvekili aday aday olmak isteyen erkeklerden 30 bin lira, kadın ve gençlerden ise 15 bin lira alınacak. Başvurular ise pazartesi günü başlayacak.
Saadet Partili Çebi: Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu
Mehtap Gökdemir'in haberine göre ise,
Saadet Partili Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Çebi ilk olarak sosyal medya hesabından, “13. Cumhurbaşkanı adayı, Sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda ‘hadi Bismillah’ diyerek bitirdi. Geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu” mesajını paylaştı.
Çebi, bir sonraki paylaşımında da “Bu ruha mücahit denir. Bizden görünenler haçlı BOP ile Ortadoğu’yu Müslüman’ın kanı ile sularken, bizden görünmeyen ise BOP zulüm zihniyetine karşı mertçe mücadelesi taktirliktir” ifadelerini kullandı.
DSP, ittifaklara açık
Ayrıca, Millet İttifakı’nın ortak adayını ilan etmesinin ardından, siyaset kulislerinde mevcut ittifakların genişleyebileceği iddiaları da gündeme geldi. Son olarak Cumhur İttifakı’nın Anavatan Partisi ve DSP ile genişleyeceği öne sürülürken, DSP kurmayları, herhangi bir teklif almadıklarını söyledi. Kurmaylar, “Biz parlamentoya girmek istiyoruz” diyerek, Cumhur İttifakı’nın yanı sıra, Millet İttifakı’na da kapıyı açık bıraktı.