https://sputniknews.com.tr/20230310/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-depremden-etkilenen-malatyada-ziyaretlerde-bulundu-1068102029.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim takviminin yayımlanmasına ilişkin, "Hayırlısı olsun Türkiye'nin buna... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T20:29+0300

2023-03-10T20:29+0300

2023-03-10T20:49+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

malatya

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Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da yaptığı ziyaretler kapsamında Akçadağ ilçe merkezi ile Ören ve Polatlı mahallelerinde depremzedelerle bir araya geldi.Cumhuriyet, Gazi ve Atatürk mahalle muhtarlıklarını ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim takviminin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığının sorulması üzerine "Hayırlısı olsun Türkiye'nin buna, seçime ve değişime ihtiyacı var." diye konuştu.Akçadağ ilçe merkezinde Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptıkları toplantıda depremzedelerin kayısılarını pazarlayamadıklarını öğrendiklerini söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacakları protokolle üreticilere katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Yavaş, "Büyük tüccarların nasıl olsa pazarladığı, üretici esnafın ürününü pazarlayamadığını öğrendik. Ankara'nın en merkezi yerlerinde de mallarını pazarlayabilecekleri alanlar göstereceğiz. O nedenle bir protokol hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu da bütün belediye başkanlarının Malatya'daki kayısı üreticilerinin rahat edebilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.Ören Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında bugünkü programını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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kemal kılıçdaroğlu, malatya