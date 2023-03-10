https://sputniknews.com.tr/20230310/cecen-komutan-alaudinov--ukrayna-ordusu-artyomovsk-kusatmasini-kirmaya-calisacak-1068107380.html

Çeçen komutan Alaudinov : Ukrayna ordusu Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacak

Çeçen komutan Alaudinov : Ukrayna ordusu Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacak

'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T23:13+0300

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ukrayna krizi

çeçen

abdi alaudinov

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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Ahmat Özel Kuvvetler Komutanı Abdi Alaudinov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını söyledi.Alaudinov, “Ukrayna makamları, Artyomovsk’u alamamamız ve bize imaj kaybı yaşatmak için çok fazla miktarda ‘et’ (asker) göndermeye hazırlar. Bu nedenle Artyomovsk kuşatmasının kaldırılmasına ilişkin operasyon bizzat NATO bloğunun liderliği tarafından planlanıyor. Bunun için şu anda 3 grup hazırlanıyor. Bunları kayıt altına alıyoruz” dedi.Artyomovsk'un Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin Kiev için daha çok bir prestij kaybı olacağına vurgu yapan Çeçen komutan, “Bu saldırı hangi cephede olursa olsun, ilk aşama biraz ağır olacak, çünkü bir bölgede yoğunlaşan çok sayıda güç ve aracı bir kerede tutmak zor olacak, ama yine de Ukrayna komutanlığı ve NATO’nun önlerine koydukları hedefe ulaşmaları pek olası değil” diye konuştu.

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çeçen, abdi alaudinov