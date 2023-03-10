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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/cecen-komutan-alaudinov--ukrayna-ordusu-artyomovsk-kusatmasini-kirmaya-calisacak-1068107380.html
Çeçen komutan Alaudinov : Ukrayna ordusu Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacak
Çeçen komutan Alaudinov : Ukrayna ordusu Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacak
'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:13+0300
2023-03-10T23:13+0300
ukrayna krizi
çeçen
abdi alaudinov
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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Ahmat Özel Kuvvetler Komutanı Abdi Alaudinov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını söyledi.Alaudinov, “Ukrayna makamları, Artyomovsk’u alamamamız ve bize imaj kaybı yaşatmak için çok fazla miktarda ‘et’ (asker) göndermeye hazırlar. Bu nedenle Artyomovsk kuşatmasının kaldırılmasına ilişkin operasyon bizzat NATO bloğunun liderliği tarafından planlanıyor. Bunun için şu anda 3 grup hazırlanıyor. Bunları kayıt altına alıyoruz” dedi.Artyomovsk'un Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin Kiev için daha çok bir prestij kaybı olacağına vurgu yapan Çeçen komutan, “Bu saldırı hangi cephede olursa olsun, ilk aşama biraz ağır olacak, çünkü bir bölgede yoğunlaşan çok sayıda güç ve aracı bir kerede tutmak zor olacak, ama yine de Ukrayna komutanlığı ve NATO’nun önlerine koydukları hedefe ulaşmaları pek olası değil” diye konuştu.
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çeçen, abdi alaudinov
çeçen, abdi alaudinov

Çeçen komutan Alaudinov : Ukrayna ordusu Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacak

23:13 10.03.2023
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Первое заседание парламента Чеченской Республики IV созыва - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını belirtti.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Ahmat Özel Kuvvetler Komutanı Abdi Alaudinov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde Artyomovsk kuşatmasını kırmaya çalışacağını söyledi.
Alaudinov, “Ukrayna makamları, Artyomovsk’u alamamamız ve bize imaj kaybı yaşatmak için çok fazla miktarda ‘et’ (asker) göndermeye hazırlar. Bu nedenle Artyomovsk kuşatmasının kaldırılmasına ilişkin operasyon bizzat NATO bloğunun liderliği tarafından planlanıyor. Bunun için şu anda 3 grup hazırlanıyor. Bunları kayıt altına alıyoruz” dedi.
Artyomovsk'un Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin Kiev için daha çok bir prestij kaybı olacağına vurgu yapan Çeçen komutan, “Bu saldırı hangi cephede olursa olsun, ilk aşama biraz ağır olacak, çünkü bir bölgede yoğunlaşan çok sayıda güç ve aracı bir kerede tutmak zor olacak, ama yine de Ukrayna komutanlığı ve NATO’nun önlerine koydukları hedefe ulaşmaları pek olası değil” diye konuştu.
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