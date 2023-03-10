https://sputniknews.com.tr/20230310/bozcaada-ve-gokceadaya-feribot-seferleri-iptal-edildi-1068095534.html
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferi iptal... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:37+0300
2023-03-10T17:37+0300
2023-03-10T17:37+0300
yaşam
bozcaada
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.Gestaş firmasından yapılan açıklamada, şöyle denildi:"11.03.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, tarifede bulunan diğer seferlerin saatinde yapılması planlanmaktadır. 11.03.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00'da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."
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Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"11.03.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, tarifede bulunan diğer seferlerin saatinde yapılması planlanmaktadır. 11.03.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00'da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."