https://sputniknews.com.tr/20230310/belaruslu-asker-ukraynali-sabotajciyi-nasil-durdurdugunu-anlatti-1068065101.html
Belaruslu asker, Ukraynalı sabotajcıyı nasıl durdurduğunu anlattı
Belaruslu asker, Ukraynalı sabotajcıyı nasıl durdurduğunu anlattı
Belaruslu sınır muhafızı Andrey Mironçik, şubat sonunda Minsk yakınındaki hava üssünde Rus A-50 uçağına İHA saldırısını gerçekleştiren Ukraynalı sabotajcının... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T04:18+0300
2023-03-10T04:18+0300
2023-03-10T04:18+0300
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röportaj
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Grodno Sınır Muhafaza Grubu 'Bruzgi' Sınır Kontrol Bölümü Vardiya Reisi Andrey Mironçik, Belarus-1 televizyonuna açıklamasında, 17 Ocak gecesi sınır kapısına Varşova-Grodno seferi yapan otobüsünün geldiği bilgisini aldıklarını belirterek, “Yolculardan biri Ukrayna vatandaşıydı, kontrol için pasaportunu gösterdi. Pasaportun orijinal olduğu veya hamiline ait olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktu. Ancak deneyim bize, bu vatandaşa dikkat etmemiz gerektiğini söyledi” ifadesini kullandı.Ukrayna vatandaşını ilave kontrol için şubeye götürdüklerini anlatan Belaruslu asker, “Pasaporta giriş damgasının vurulmamasını istemesi kuşku uyandırdı. Pasaportunda Polonya’daki Bobrovniki Sınır Kapısı'nın çıkış damgası vardı. Yani ülkemize geçtiğini saklayamazdı. Bu isteğini, savaştan kaçmasıyla, gelecekte yakınlarına dönmeyi planlamakla ve dolayısıyla damgamızın sorun yaratabileceğiyle açıkladı. Bu isteği reddedildi” dedi.Şahsın, sorgulama sırasında büyük endişe sergilediğini ve ülkeye giriş amacını anlatamadığını dile getiren Mironçik, “Her şey bu kişinin bir şeyler sakladığına işaret ediyordu. Ama daha ayrıntılı kontrol sırasında yanında ülkeye sokulması yasak hiçbir eşya bulunmadı” ifadesini kullandı.Yine de şahsın Belarus’a girişine izin vermeme kararını aldığını söyleyen sınır muhafızı, “Kararımı, üst yönetime onaylattım. Ukrayna vatandaşına, mevcut prosedüre uygun olarak komşu ülkeye (Polonya) kadar eşlik edildi ve karşı tarafa geçişi sağlandı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyden-bati-silahini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanmama-sozu-1068064238.html
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belarus, ukrayna, sabotaj, saldırı, röportaj
belarus, ukrayna, sabotaj, saldırı, röportaj
Belaruslu asker, Ukraynalı sabotajcıyı nasıl durdurduğunu anlattı
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Belaruslu sınır muhafızı Andrey Mironçik, şubat sonunda Minsk yakınındaki hava üssünde Rus A-50 uçağına İHA saldırısını gerçekleştiren Ukraynalı sabotajcının, şüphe uyandırdığı için sınırı geçmesine izin vermediğini belirtti.
Grodno Sınır Muhafaza Grubu 'Bruzgi' Sınır Kontrol Bölümü Vardiya Reisi Andrey Mironçik, Belarus-1 televizyonuna açıklamasında, 17 Ocak gecesi sınır kapısına Varşova-Grodno seferi yapan otobüsünün geldiği bilgisini aldıklarını belirterek, “Yolculardan biri Ukrayna vatandaşıydı, kontrol için pasaportunu gösterdi. Pasaportun orijinal olduğu veya hamiline ait olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktu. Ancak deneyim bize, bu vatandaşa dikkat etmemiz gerektiğini söyledi” ifadesini kullandı.
Ukrayna vatandaşını ilave kontrol için şubeye götürdüklerini anlatan Belaruslu asker, “Pasaporta giriş damgasının vurulmamasını istemesi kuşku uyandırdı. Pasaportunda Polonya’daki Bobrovniki Sınır Kapısı'nın çıkış damgası vardı. Yani ülkemize geçtiğini saklayamazdı. Bu isteğini, savaştan kaçmasıyla, gelecekte yakınlarına dönmeyi planlamakla ve dolayısıyla damgamızın sorun yaratabileceğiyle açıkladı. Bu isteği reddedildi” dedi.
Şahsın, sorgulama sırasında büyük endişe sergilediğini ve ülkeye giriş amacını anlatamadığını dile getiren Mironçik, “Her şey bu kişinin bir şeyler sakladığına işaret ediyordu. Ama daha ayrıntılı kontrol sırasında yanında ülkeye sokulması yasak hiçbir eşya bulunmadı” ifadesini kullandı.
Yine de şahsın Belarus’a girişine izin vermeme kararını aldığını söyleyen sınır muhafızı, “Kararımı, üst yönetime onaylattım. Ukrayna vatandaşına, mevcut prosedüre uygun olarak komşu ülkeye (Polonya) kadar eşlik edildi ve karşı tarafa geçişi sağlandı” diye ekledi.