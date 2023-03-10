https://sputniknews.com.tr/20230310/baldizi-yerine-balkonda-camasir-asan-kadini-vuran-saniga-tahliye-1068075264.html

Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanığa tahliye

Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanığa tahliye

Bağcılar'da tartıştığı baldızına ateş ederken, yan apartmanın balkonunda çamaşır asan kadını başından yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahla... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T12:19+0300

2023-03-10T12:19+0300

2023-03-10T12:19+0300

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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat İşçi ve tarafların avukatları katıldı.Olay günü evinin balkonunda çamaşır asarken sanığın silahla açtığı ateş sonucu başından vurulan müşteki Hatice Yakupoğlu'nun avukatı İbrahim Al, sanık ile müvekkili Yakupoğlu'nun bulunduğu balkonun mesafesinin 20 metre olduğunu söyledi.Sanık İşçi'nin ateşlediği silah çıkan merminin müvekkiline isabet ettiğinin ispatlandığını belirten Al, "Müvekkilim yüzde 90 oranında engellidir. Olaydan sonra epilepsi hastası olmuştur. Kasten öldürmeye teşebbüs suçu sabittir." dedi.Sanık Murat İşçi'nin avukatı Elif Naz Köle de müvekkilinin hangi yöne ateş ettiği tespitinin mümkün olmadığını belirterek, "Müşteki ilk ifadesinde silah sesi dahi duymadığını söylemesine rağmen keşifte ilk basamakları çıktığında silah sesi duyduğunu beyan etmiştir." şeklinde konuştu.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Murat İşçi'nin "silahla tehdit" ve "olası kastla yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Sanık İşçi, "Vereceğiniz her ceza için ellerinizden öperim. Tahliyemi istiyorum." dedi.Mahkeme, sanık Murat İşçi hakkında baldızı olan müşteki F.K'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılsa da sanığın eyleminin "silahla tehdit" suçu oluşturduğu kanaatine vararak, bu suçtan sanığı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanık İşçi hakkında müşteki Hatice Yakupoğlu'na karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığını aktaran mahkeme, sanığın eyleminin "olası kastla yaralama" suçunu oluşturduğunu göz önüne alarak, bu suçtan da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Toplamda sanığa 6 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.Duruşmadan sonra olayda yaralanan Hatice Yakupoğlu'nun eşi Murat Yakupoğlu, "Bizim canımız yandı. Mermi hala eşimin beyninde, benim eşimin hayatı bitti. Adam tahliye edildi." diyerek tepki gösterdi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Murat İşçi'nin, 7 Ekim 2020'de baldızı olan müşteki F.K. ile kayınvalidesinin evinin önünde tartıştığı, bunun üzerine korkan ve eve girmek için merdivenlere yönelen F.K'nin arkasından silahla 2-3 el ateş ettiği anlatılmıştı.Sanık İşçi'nin ateş ettiği sırada yan apartmanın balkonunda bulunan müşteki Hatice Yakupoğlu'nun başından vurularak yaralandığı ve sanığın olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanık İşçi'nin silah ile hedef gözeterek öldürme kastıyla ateş ettiği değerlendirilmişti.İddianamede, sanık Murat İşçi'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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