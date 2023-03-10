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https://sputniknews.com.tr/20230310/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-iyi-bir-danisman-bulmanizi-tavsiye-ederim-1068091779.html
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim
Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alarak, “Bakanlığımızın bu... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:33+0300
2023-03-10T16:45+0300
kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati
politika
deprem
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alan bir paylaşım yaptı.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Nebati, Kılıçdaroğlu’na, attıkları adımları, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan deprem sonra devreye alınan destekler ve tedbirleri içeren 28 sayfalık kitapçıktan takip edebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/bakan-nebati-ekonomimiz-bu-yilin-ocak-ayinda-da-kuvvetli-gorunumunu-surdurdu-1068076823.html
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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, deprem, vergi
kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, deprem, vergi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

16:33 10.03.2023 (güncellendi: 16:45 10.03.2023)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alarak, “Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alan bir paylaşım yaptı.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.”
Nebati, Kılıçdaroğlu’na, attıkları adımları, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan deprem sonra devreye alınan destekler ve tedbirleri içeren 28 sayfalık kitapçıktan takip edebileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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