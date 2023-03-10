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https://sputniknews.com.tr/20230310/bakan-nebati-ekonomimiz-bu-yilin-ocak-ayinda-da-kuvvetli-gorunumunu-surdurdu-1068076823.html
Bakan Nebati: Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü
Bakan Nebati: Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen Türkiye... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-10T12:56+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
işsiz
işsizlik
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile İşgücü İstatistikleri verilerini değerlendirdi.Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü vurgulayan Nebati, ocakta sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,5 arttığına, bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlandığına dikkati çekti.Nebati, böylece toplam istihdamın 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının yüzde 9,7’ye gerilediğini belirterek, "Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
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nureddin nebati, ekonomi, işsiz, işsizlik, geçim
nureddin nebati, ekonomi, işsiz, işsizlik, geçim

Bakan Nebati: Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü

12:56 10.03.2023
© Twitter/Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Twitter/Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisinin ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile İşgücü İstatistikleri verilerini değerlendirdi.
Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022'de yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü vurgulayan Nebati, ocakta sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,5 arttığına, bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlandığına dikkati çekti.
Nebati, böylece toplam istihdamın 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştığını ve işsizlik oranının yüzde 9,7’ye gerilediğini belirterek, "Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
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