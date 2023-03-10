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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/bakan-kurum-duyurdu-depremde-can-kaybi-47-bin-932ye-yukseldi-1068096320.html
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
Bakan Kurum, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yeni yerleşim alanlarının... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:46+0300
2023-03-10T17:48+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Bugün 33. güne girilen deprem felaketinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, can kaybının 47 bin 932’ye yükseldiğini açıkladı.
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murat kurum
murat kurum

SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

17:46 10.03.2023 (güncellendi: 17:48 10.03.2023)
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Bakan Kurum, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.
Bugün 33. güne girilen deprem felaketinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, can kaybının 47 bin 932’ye yükseldiğini açıkladı.
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