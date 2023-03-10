https://sputniknews.com.tr/20230310/bakan-kurum-duyurdu-depremde-can-kaybi-47-bin-932ye-yukseldi-1068096320.html
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
Bakan Kurum, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yeni yerleşim alanlarının... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:46+0300
2023-03-10T17:46+0300
2023-03-10T17:48+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Bugün 33. güne girilen deprem felaketinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, can kaybının 47 bin 932’ye yükseldiğini açıkladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
murat kurum
SON DAKİKA | Bakan Kurum: Depremde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
17:46 10.03.2023 (güncellendi: 17:48 10.03.2023) Abone ol
Bakan Kurum, depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Kurum, "5 ilde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.
Bugün 33. güne girilen deprem felaketinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, can kaybının 47 bin 932’ye yükseldiğini açıkladı.