https://sputniknews.com.tr/20230310/bahcelievlerde-45-yillik-bina-tahliye-edildi-1068090777.html

Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T16:40+0300

2023-03-10T16:40+0300

2023-03-10T16:40+0300

yaşam

tahliye

istanbul

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Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü.Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak." dedi.

istanbul

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tahliye, istanbul