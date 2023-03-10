Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230310/bahcelievlerde-45-yillik-bina-tahliye-edildi-1068090777.html
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:40+0300
2023-03-10T16:40+0300
yaşam
tahliye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068090856_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_b278259b7eec17a3fe817f20bb5aa4f3.jpg
Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü.Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak." dedi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0a/1068090856_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_1b31da07a969ff43dece32d72134c23c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahliye, istanbul
tahliye, istanbul

Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi

16:40 10.03.2023
© FotoğrafBahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi. Bina tahliye edilerek mühürlendi.
Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü.
Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.
Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала