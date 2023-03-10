https://sputniknews.com.tr/20230310/bahcelievlerde-45-yillik-bina-tahliye-edildi-1068090777.html
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:40+0300
2023-03-10T16:40+0300
2023-03-10T16:40+0300
yaşam
tahliye
istanbul
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Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü.Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak." dedi.
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tahliye, istanbul
Bahçelievler'de 45 yıllık bina tahliye edildi
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Bahçelievler'de 45 yıllık, 5 katlı binanın balkonu çöktü. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonlarında çatlak ve betonunda deniz kabukları tespit edildi. Bina tahliye edilerek mühürlendi.
Şirinevler Camcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde balkonu çöktü.
Ekipler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda binanın kolonunda çatlaklar ve betonunda deniz kabuğu olduğu tespit edildi.
Dışarıdan görülebilen demirlerinin çürüdüğü fark edilen 45 yıllık bina, tahliye edildi. Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Bina sakini Tuncay Eraslan, "Dün akşam binanın balkonu çöktü. Belediye geldi, incelemeler yapıldı. Binanın mühürlenmesine karar verildi. Muhtemelen yıkım kararı çıkacak." dedi.