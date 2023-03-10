https://sputniknews.com.tr/20230310/ankara-jitem-davasinda-savci-mehmet-agarin-da-arasinda-oldugu-19-sanigin-beraatini-istedi-1068087306.html

Ankara JİTEM davasında savcı, Mehmet Ağar'ın da arasında olduğu 19 sanığın beraatini istedi

Ankara JİTEM davasında savcı, Mehmet Ağar'ın da arasında olduğu 19 sanığın beraatini istedi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı, “Ankara JİTEM” davası, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı bütün... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T15:46+0300

2023-03-10T15:46+0300

2023-03-10T15:46+0300

türkiye

türkiye

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Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre; sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman’ın, “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılandığı dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.1993-1996 arasında Ankara’da Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da bulunduğu 19 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak ilk soruşturma 2011'de başlatıldı.20 Eylül 2013'te zamanaşımı riskinden dolayı Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame düzenlenirken, 19 Aralık 2013'te düzenlenen yeni iddianameyle Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de yargılamaya dahil edildi.

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