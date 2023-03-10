https://sputniknews.com.tr/20230310/almanyada-yehova-sahitlerine-135-el-ates-edip-7-kisiyi-olduren-saldirgan-cemaatin-eski-uyesi-cikti-1068100688.html
Almanya'da Yehova Şahitleri'ne 135 el ateş edip 7 can alan saldırgan, cemaatin eski üyesi çıktı
Almanya'da Yehova Şahitleri'ne 135 el ateş edip 7 can alan saldırgan, cemaatin eski üyesi çıktı
ABD tipi silahlı saldırılara alışık olmayan Almanya, eski bir üyesinin Yehova Şahitleri'ne katliam düzenlemesinin şokunu yaşıyor. 135 el ateş açıp 6 yetişkinle... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T20:10+0300
2023-03-10T20:10+0300
2023-03-10T21:04+0300
dünya
almanya
hamburg
yehova'nın şahitleri
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102297/78/1022977880_0:56:1201:731_1920x0_80_0_0_93c61b00703d3aff58215f4928fe4c5b.jpg
Hamburg'un Gross Borstel ilçesindeki Yehova Şahitleri merkezinde toplananlara kurşun yağdıran, polisin gelmesi üzerine kendini öldüren Philipp Fusz isimli 35 yaşındaki failin, topluluğun eski bir üyesi olduğu belirtildi. Saldırıda öldürülenlerin 4 erkek, 33 ve 60 yaşlarında 2 kadın ve 7 aylık hamile kadının karnındaki doğmamış bebek olduğu ve 6'sı erkek, 2'si kadın 8 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Saldırı sırasında 135 el ateş eden Philipp Fusz'un ateşlediği 135 mermilik 9 şarjöre ek olarak, sırt çantasında ve üstünde 22 dolu şarjör daha taşıdığı, dairesinde yapılan aramada yüzlerce mermi daha bulunduğu açıklandı.Polis, Yehova Şahitleri merkezi yakınında bir karakol bulunması sayesinde hızlı müdahale ederek can kayıplarının daha artmasını önlediğini vurguladı. Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote ve polis teşkilatının basın toplantısından edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında üç katlı binanın salonunda yaklaşık 50 kişi bulunuyordu.Buna göre 'saat 21.00 sıralarında ateş açıldı, 21.04'te polis ve itfaiyeye acil durum ihbarı yapıldı, 21:09'da ilk polis memurları olay yerine vardı ve saldırganı saptadı, 21:11'de polis memurları binaya girdi ve suç eylemini durdurdu, dolayısıyla yetkililerin hızlı müdahalesi, birçok kişinin hayatını kurtardı'.Grote, "Burada daha fazla kurban olmamasını büyük ihtimalle polis güçlerinin çok, çok hızlı ve kararlı müdahalesine borçluyuz” dedi.Polisin gelmesi üzerine Philipp Fusz'un salondan çıkarak kendisini öldürmesi nedeniyle polis memurlarının silahlarını ateşlemesine gerek kalmadığı belirtildi. Saldırganın avcılık ruhsatına ve yarı otomatik silaha sahip olduğu, akıl hastası olma ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, bu yılın ocak ayında Philipp Fusz'un ateşli silah taşımaya uygun olmayabileceğine dair ihbar gelmesi üzerine yetkililerce soruşturulduğunu, ancak şubatta kuralları çiğnemediği sonucuna varıldığını söyledi.Polise göre tek bir saldırgan var, eylemin gerisinde herhangi bir siyasi ya da terör bağlantısı yok. Uluslararası Hıristiyan mezhebi Yehova Şahitleri'nin ABD merkezli sözcüsü David Semonian, dünya çapındaki üyelerinin bu travmatik olayın kurbanları için yas tuttuğunu belirtirken, Alman polisi ve acil tıbbi müdahale ekiplerine teşekkür etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, memleketi Hamburg'daki silahlı saldırı nedeniyle 'dilinin tutulduğunu', düşüncelerinin kurbanlar ve yakınlarıyla birlikte olduğunu söyledi. Polise acil müdahalesi için teşekkür eden Scholz, "Daha fazla kurbanın ağır yaralarından ölebileceğinden korkuyoruz" dedi. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi sunarken, polisin saldırının arka planı aydınlatmak için var gücüyle çalıştığını belirtti. 19. yüzyılda ABD'de kurulan ve dünya çapında 8.7 milyon üyesi olduğunu iddia eden Yehova Şahitleri'nin Almanya'da 100 yıldan uzun bir geçmişi ve 170 binden fazla üyesi bulunuyor.
almanya
hamburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102297/78/1022977880_76:0:1123:785_1920x0_80_0_0_2d296653bb4e42ada4c2cad4fa0d5cff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, hamburg, yehova'nın şahitleri, silahlı saldırı
almanya, hamburg, yehova'nın şahitleri, silahlı saldırı
Almanya'da Yehova Şahitleri'ne 135 el ateş edip 7 can alan saldırgan, cemaatin eski üyesi çıktı
20:10 10.03.2023 (güncellendi: 21:04 10.03.2023) Abone ol
ABD tipi silahlı saldırılara alışık olmayan Almanya, eski bir üyesinin Yehova Şahitleri'ne katliam düzenlemesinin şokunu yaşıyor. 135 el ateş açıp 6 yetişkinle doğmamış bir bebeği öldürerek intihar eden saldırganın toplantıdaki 50 kişiyi katletmesini polis müdahalesinin önlediği belirtildi. Ancak polis ocakta saldırganla ilgili ihbara uyanamamış.
Hamburg'un Gross Borstel ilçesindeki Yehova Şahitleri merkezinde toplananlara kurşun yağdıran, polisin gelmesi üzerine kendini öldüren Philipp Fusz isimli 35 yaşındaki failin, topluluğun eski bir üyesi olduğu belirtildi.
Saldırıda öldürülenlerin 4 erkek, 33 ve 60 yaşlarında 2 kadın ve 7 aylık hamile kadının karnındaki doğmamış bebek olduğu ve 6'sı erkek, 2'si kadın 8 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sırasında 135 el ateş eden Philipp Fusz'un ateşlediği 135 mermilik 9 şarjöre ek olarak, sırt çantasında ve üstünde 22 dolu şarjör daha taşıdığı, dairesinde yapılan aramada yüzlerce mermi daha bulunduğu açıklandı.
Polis, Yehova Şahitleri merkezi yakınında bir karakol bulunması sayesinde hızlı müdahale ederek can kayıplarının daha artmasını önlediğini vurguladı.
Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote ve polis teşkilatının basın toplantısından edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında üç katlı binanın salonunda yaklaşık 50 kişi bulunuyordu.
Buna göre 'saat 21.00 sıralarında ateş açıldı, 21.04'te polis ve itfaiyeye acil durum ihbarı yapıldı, 21:09'da ilk polis memurları olay yerine vardı ve saldırganı saptadı, 21:11'de polis memurları binaya girdi ve suç eylemini durdurdu, dolayısıyla yetkililerin hızlı müdahalesi, birçok kişinin hayatını kurtardı'.
Grote, "Burada daha fazla kurban olmamasını büyük ihtimalle polis güçlerinin çok, çok hızlı ve kararlı müdahalesine borçluyuz” dedi.
Polisin gelmesi üzerine Philipp Fusz'un salondan çıkarak kendisini öldürmesi nedeniyle polis memurlarının silahlarını ateşlemesine gerek kalmadığı belirtildi.
Saldırganın avcılık ruhsatına ve yarı otomatik silaha sahip olduğu, akıl hastası olma ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı.
Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, bu yılın ocak ayında Philipp Fusz'un ateşli silah taşımaya uygun olmayabileceğine dair ihbar gelmesi üzerine yetkililerce soruşturulduğunu, ancak şubatta kuralları çiğnemediği sonucuna varıldığını söyledi.
Polise göre tek bir saldırgan var, eylemin gerisinde herhangi bir siyasi ya da terör bağlantısı yok.
Uluslararası Hıristiyan mezhebi Yehova Şahitleri'nin ABD merkezli sözcüsü David Semonian, dünya çapındaki üyelerinin bu travmatik olayın kurbanları için yas tuttuğunu belirtirken, Alman polisi ve acil tıbbi müdahale ekiplerine teşekkür etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, memleketi Hamburg'daki silahlı saldırı nedeniyle 'dilinin tutulduğunu', düşüncelerinin kurbanlar ve yakınlarıyla birlikte olduğunu söyledi. Polise acil müdahalesi için teşekkür eden Scholz, "Daha fazla kurbanın ağır yaralarından ölebileceğinden korkuyoruz" dedi.
Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, kurbanların ailelerine en derin taziyelerimi sunarken, polisin saldırının arka planı aydınlatmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.
19. yüzyılda ABD'de kurulan ve dünya çapında 8.7 milyon üyesi olduğunu iddia eden Yehova Şahitleri'nin Almanya'da 100 yıldan uzun bir geçmişi ve 170 binden fazla üyesi bulunuyor.