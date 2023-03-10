https://sputniknews.com.tr/20230310/almanyada-silahli-saldiri-6-olu-1068060768.html
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T00:55+0300
2023-03-10T00:55+0300
2023-03-10T01:10+0300
dünya
almanya
kilise
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102521/32/1025213249_0:65:1001:628_1920x0_80_0_0_4787aec8aaccba7c15ef34f1d9349af8.jpg
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102521/32/1025213249_38:0:961:692_1920x0_80_0_0_aab519e1d94f086591ecd4b1a95ee1c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, kilise, saldırı
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
00:55 10.03.2023 (güncellendi: 01:10 10.03.2023) Abone ol
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.