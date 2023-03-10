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https://sputniknews.com.tr/20230310/almanyada-silahli-saldiri-6-olu-1068060768.html
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
almanya
kilise
saldırı
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Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
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almanya, kilise, saldırı
almanya, kilise, saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü

00:55 10.03.2023 (güncellendi: 01:10 10.03.2023)
© AP Photo / Jens Meyer Almanya polisi-Alman polis
Almanya polisi-Alman polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Jens Meyer
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Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
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