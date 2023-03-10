https://sputniknews.com.tr/20230310/ak-partiden-yeniden-refah-partisine-ziyaret-1068095202.html

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den bir heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T17:27+0300

2023-03-10T17:27+0300

2023-03-10T17:35+0300

politika

ak parti

yeniden refah partisi

fatih erbakan

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesinin ardından partiler arası görüşmeler de hız kazandı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1068049213.html

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ak parti, yeniden refah partisi, fatih erbakan