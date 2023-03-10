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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den bir heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:27+0300
2023-03-10T17:35+0300
politika
ak parti
yeniden refah partisi
fatih erbakan
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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesinin ardından partiler arası görüşmeler de hız kazandı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cumhurbaskani-erdogan-bbp-genel-baskani-destici-ile-gorustu-1068049213.html
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ak parti, yeniden refah partisi, fatih erbakan
ak parti, yeniden refah partisi, fatih erbakan

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

17:27 10.03.2023 (güncellendi: 17:35 10.03.2023)
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA / FIRAT DEMİR - İSA AKAR-
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AK Parti'den bir heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesinin ardından partiler arası görüşmeler de hız kazandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.
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