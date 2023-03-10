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AK Parti’de adaylık başvuruları başlıyor
AK Parti’de adaylık başvuruları başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçim kararını alarak 14 Mayıs’taki seçimin startını verecek. AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekili aday adaylığı başvuruları... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T07:42+0300
2023-03-10T07:42+0300
politika
türkiye
ak parti
milletvekili
milletvekili adayı
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün seçim kararını almasının ardından AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekilliği başvuru süreci başlayacak. Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Erdoğan’ın mevcut tüm milletvekillerinin yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasını istediği; mevcut bakanların ise adaylık için Erdoğan’dan işaret bekleyeceği ifade ediliyor. 2014 ve 2018 seçimleri öncesinde bağış kabul eden Erdoğan’ın, 2023 seçimleri için kendisine bağış yapılmamasını, gelecek nakdi yardımların yapılacak bir çağrıyla deprem bölgesi için toplanmasını isteyeceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “10 Mart Cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan planlamaya göre bu sürecin ardından hemen YSK toplanacak. Kurul, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi kararına dayanarak 14 Mayıs günü seçimlerin yapılmasına hükmedecek.‘Yeniden başvursun’Erdoğan’ın bugün seçim kararını almasının ardından AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekilliği başvuru süreci başlayacak. AK Parti’nin milletvekili aday adaylığı için belirleyeceği tarife ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Erdoğan’ın mevcut tüm milletvekillerinin yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasını istediği; mevcut bakanların ise adaylık için Erdoğan’dan işaret bekleyeceği ifade ediliyor. 19 Mart’ta başlayacak temayül yoklamaları sürecinin ardından aday adayları tek tek mülakata çağrılacak; ardından Erdoğan listeye son şeklini verecek. Aday listeleri 7 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek.İttifakın ortak liste komisyonu çalışıyorCumhur İttifakı ortakları arasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında oluşturulan “seçim” komisyonu da ittifak protokolü ve ortak milletvekili listesi çıkarıp çıkarılmaması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde iki partinin ortak liste ile seçime girmeyi planladığı konuşulurken, komisyonun da bu kapsamda 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki verileri baz alarak bazı simülasyonlar hazırladığı belirtiliyor. İki partinin en az 10 ilde ortak listeyle seçime girebileceği ifade ediliyor. Komisyonun, yeni seçim yasasıyla, partilerin milletvekili çıkarabilmesi için içinde bulundukları ittifakın “artık oy”undan faydalanamayacak olmasının Cumhur İttifakı oylarındaki etkisini de özel olarak çalıştığı kaydediliyor.Bağışları deprem bölgesine isteyecekCumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular, YSK tarafından açıklanacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi’ne göre, TBMM Başkanlığı’na veya YSK’ya yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere seçim öncesinde bağış ve yardım yapılabiliyor. Sadece gerçek kişilerden bağış toplayabilen cumhurbaşkanı adayları, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamıyor. 2014 ve 2018 seçimlerinde bağış kabul eden Erdoğan’ın, 2023 seçimleri için kendisine bağış yapılmamasını; gelecek nakdi yardımların, yapılacak bir çağrıyla deprem bölgesi için toplanmasını isteyeceği ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/chp-parti-meclisi-secim-gundemiyle-12-martta-toplanacak-1068045761.html
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türkiye, ak parti, milletvekili, milletvekili adayı, seçim
türkiye, ak parti, milletvekili, milletvekili adayı, seçim

AK Parti’de adaylık başvuruları başlıyor

07:42 10.03.2023
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçim kararını alarak 14 Mayıs’taki seçimin startını verecek. AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekili aday adaylığı başvuruları da başlıyor. Mevcut vekillere de yeniden başvuru yapmaları çağrısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün seçim kararını almasının ardından AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekilliği başvuru süreci başlayacak. Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Erdoğan’ın mevcut tüm milletvekillerinin yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasını istediği; mevcut bakanların ise adaylık için Erdoğan’dan işaret bekleyeceği ifade ediliyor. 2014 ve 2018 seçimleri öncesinde bağış kabul eden Erdoğan’ın, 2023 seçimleri için kendisine bağış yapılmamasını, gelecek nakdi yardımların yapılacak bir çağrıyla deprem bölgesi için toplanmasını isteyeceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “10 Mart Cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan planlamaya göre bu sürecin ardından hemen YSK toplanacak. Kurul, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi kararına dayanarak 14 Mayıs günü seçimlerin yapılmasına hükmedecek.

‘Yeniden başvursun’

Erdoğan’ın bugün seçim kararını almasının ardından AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekilliği başvuru süreci başlayacak. AK Parti’nin milletvekili aday adaylığı için belirleyeceği tarife ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Erdoğan’ın mevcut tüm milletvekillerinin yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasını istediği; mevcut bakanların ise adaylık için Erdoğan’dan işaret bekleyeceği ifade ediliyor. 19 Mart’ta başlayacak temayül yoklamaları sürecinin ardından aday adayları tek tek mülakata çağrılacak; ardından Erdoğan listeye son şeklini verecek. Aday listeleri 7 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek.

İttifakın ortak liste komisyonu çalışıyor

Cumhur İttifakı ortakları arasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında oluşturulan “seçim” komisyonu da ittifak protokolü ve ortak milletvekili listesi çıkarıp çıkarılmaması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde iki partinin ortak liste ile seçime girmeyi planladığı konuşulurken, komisyonun da bu kapsamda 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki verileri baz alarak bazı simülasyonlar hazırladığı belirtiliyor. İki partinin en az 10 ilde ortak listeyle seçime girebileceği ifade ediliyor. Komisyonun, yeni seçim yasasıyla, partilerin milletvekili çıkarabilmesi için içinde bulundukları ittifakın “artık oy”undan faydalanamayacak olmasının Cumhur İttifakı oylarındaki etkisini de özel olarak çalıştığı kaydediliyor.

Bağışları deprem bölgesine isteyecek

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular, YSK tarafından açıklanacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi’ne göre, TBMM Başkanlığı’na veya YSK’ya yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere seçim öncesinde bağış ve yardım yapılabiliyor. Sadece gerçek kişilerden bağış toplayabilen cumhurbaşkanı adayları, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamıyor. 2014 ve 2018 seçimlerinde bağış kabul eden Erdoğan’ın, 2023 seçimleri için kendisine bağış yapılmamasını; gelecek nakdi yardımların, yapılacak bir çağrıyla deprem bölgesi için toplanmasını isteyeceği ifade ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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