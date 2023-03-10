https://sputniknews.com.tr/20230310/afrika-ulkeleri-rusyadan-bugday-ithalatini-artiriyor-1068108375.html

Afrika ülkeleri, Rusya'dan buğday ithalatını artırıyor

Afrika ülkeleri, Rusya'dan buğday ithalatını artırıyor

Rusya Tahıl Ürünleri Birliği Analiz Departmanı Direktörü Yelena Tyurina, Afrika ülkelerinin Rusya'dan buğday alımını artırdığını söyledi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T23:32+0300

2023-03-10T23:32+0300

2023-03-10T23:32+0300

ekonomi

buğday

rusya

afrika

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Sputnik'e demeç veren Tyurina, ödemelerin rubleyle yapılması ve Rus ürünlerinin rekabet gücünün yüksek olması sayesinde Rusya'dan Afrika'ya buğday ihracatında artış kaydedildiğini belirtti.Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Tanzanya ve Angola'ya tahıl göndermediklerini ancak bu sezon Afrika'ya oldukça aktif tedarikler yapıldığını gördüklerini anlatan Tyurina, "Şubat ayında talep yüksek seviyedeydi ve bu tedarikler tahıl anlaşması kapsamında değil, sadece bu ülkelerden gelen talebe göre yapılıyor" dedi.Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35.4 artışla 3.7 milyon ton tahıl ürünü ihraç edildiğini bildiren Tyurina, buğday sevkiyatındaki artışın ise yüzde 37.6 olduğunu söyledi.1-5 Mart tarihleri arasında tahıl sevkiyatındaki artışın yüzde 86'ya ulaştığını kaydeden Tyurina, alıcılar olarak Mısır, Pakistan, Cezayir, Kenya ve Türkiye'nin öne çıktığının altını çizdi.

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