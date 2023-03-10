https://sputniknews.com.tr/20230310/afaddan-ankara-icin-uyari-ulasimda-aksamalara-karsi-dikkatli-olun-1068093958.html

AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun

AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun

AFAD, Ankara için fırtına uyarısı yaptı ve "Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun" mesajı yolladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T17:09+0300

2023-03-10T17:09+0300

2023-03-10T17:09+0300

yaşam

ankara

afad

fırtına

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Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Özellikle Ankara için kuvvetli lodos ve yağış beklentisi üzerine AFAD Ankaralılara kısa mesaj yolladı.Uyarı mesajında "Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230310/hafta-sonu-icin-yagis-ve-firtina-uyarisi-1068088486.html

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ankara, afad, fırtına