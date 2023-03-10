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AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun
AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun
AFAD, Ankara için fırtına uyarısı yaptı ve "Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun" mesajı yolladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
ankara
afad
fırtına
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Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Özellikle Ankara için kuvvetli lodos ve yağış beklentisi üzerine AFAD Ankaralılara kısa mesaj yolladı.Uyarı mesajında "Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/hafta-sonu-icin-yagis-ve-firtina-uyarisi-1068088486.html
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ankara, afad, fırtına
ankara, afad, fırtına

AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun

17:09 10.03.2023
© AAAnkara'da fırtına
Ankara'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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AFAD, Ankara için fırtına uyarısı yaptı ve "Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun" mesajı yolladı.
Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Özellikle Ankara için kuvvetli lodos ve yağış beklentisi üzerine AFAD Ankaralılara kısa mesaj yolladı.
Uyarı mesajında "Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.
Hafta sonu için yağış ve fırtına uyarısı: Toz taşınımı bekleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
YAŞAM
Hafta sonu için yağış ve fırtına uyarısı: Toz taşınımı bekleniyor
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