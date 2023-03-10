https://sputniknews.com.tr/20230310/afaddan-ankara-icin-uyari-ulasimda-aksamalara-karsi-dikkatli-olun-1068093958.html
AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun
AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun
AFAD, Ankara için fırtına uyarısı yaptı ve "Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun" mesajı yolladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:09+0300
2023-03-10T17:09+0300
2023-03-10T17:09+0300
yaşam
ankara
afad
fırtına
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Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Özellikle Ankara için kuvvetli lodos ve yağış beklentisi üzerine AFAD Ankaralılara kısa mesaj yolladı.Uyarı mesajında "Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/hafta-sonu-icin-yagis-ve-firtina-uyarisi-1068088486.html
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ankara, afad, fırtına
AFAD'dan Ankara için uyarı: Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun
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AFAD, Ankara için fırtına uyarısı yaptı ve "Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun" mesajı yolladı.
Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Özellikle Ankara için kuvvetli lodos ve yağış beklentisi üzerine AFAD Ankaralılara kısa mesaj yolladı.
Uyarı mesajında "Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.