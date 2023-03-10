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Adıyaman'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Adıyaman'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Malatya’da, Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bildirildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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malatya
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Malatya kent merkezi Fuzuli Caddesi'nde Adıyaman-Sincik merkezli 21.55'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı ve bir bölümü daha önce yıkılan 4 katlı bina çöktü. Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika gerçekleştirilen çalışmalarda enkaz altında kalan herhangi kimsenin olmadığı belirlenirken Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/afad-adiyamanin-sincik-ilcesinde-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068056107.html
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malatya, deprem, bina
malatya, deprem, bina

Adıyaman'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

00:17 10.03.2023 (güncellendi: 00:20 10.03.2023)
© İHAMalatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü
Malatya'da Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Malatya’da, Adıyaman merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bildirildi.
Malatya kent merkezi Fuzuli Caddesi'nde Adıyaman-Sincik merkezli 21.55'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı ve bir bölümü daha önce yıkılan 4 katlı bina çöktü.
Çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika gerçekleştirilen çalışmalarda enkaz altında kalan herhangi kimsenin olmadığı belirlenirken Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
TÜRKİYE
AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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