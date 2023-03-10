https://sputniknews.com.tr/20230310/adiyaman-valisi-gorevden-ayrilacagini-acikladi-1068089943.html
Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı
Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:03+0300
2023-03-10T16:03+0300
2023-03-10T16:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılıyor.Konuyla ilgili Çuhadar'ın yaptığı açıklama, Adıyaman Valiliği tarafından paylaşıldı.Çuhadar, şunları kaydetti:
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adıyaman
Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı
16:03 10.03.2023 (güncellendi: 16:07 10.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılıyor.
Konuyla ilgili Çuhadar'ın yaptığı açıklama, Adıyaman Valiliği tarafından paylaşıldı.
Çuhadar, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."