Türkiye
SON DAKİKA | Adıyaman Valisi görevden ayrılacağını açıkladı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/adiyaman-valisi-gorevden-ayrilacagini-acikladi-1068089943.html
Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı
Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılıyor.Konuyla ilgili Çuhadar'ın yaptığı açıklama, Adıyaman Valiliği tarafından paylaşıldı.Çuhadar, şunları kaydetti:
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Adıyaman Valisi Çuhadar görevden ayrılacağını açıkladı

16:03 10.03.2023 (güncellendi: 16:07 10.03.2023)
© Fotoğraf : Adıyaman ValiliğiMahmut Çuhadar
Mahmut Çuhadar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf : Adıyaman Valiliği
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Ayrıntılar geliyor
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılıyor.
Konuyla ilgili Çuhadar'ın yaptığı açıklama, Adıyaman Valiliği tarafından paylaşıldı.
Çuhadar, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."
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