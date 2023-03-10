https://sputniknews.com.tr/20230310/adanada-bir-kisi-evinde-yatarken-disaridan-acilan-ates-sonucu-yaralandi-1068066809.html
Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Adana'da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T07:23+0300
2023-03-10T07:23+0300
2023-03-10T07:23+0300
türkiye
adana
silahlı saldırı
yaralanma
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis O.A'nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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adana
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adana, silahlı saldırı, yaralanma
adana, silahlı saldırı, yaralanma
Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
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Adana'da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis O.A'nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.
O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.