https://sputniknews.com.tr/20230310/adanada-bir-kisi-evinde-yatarken-disaridan-acilan-ates-sonucu-yaralandi-1068066809.html

Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

Adana'da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T07:23+0300

2023-03-10T07:23+0300

2023-03-10T07:23+0300

türkiye

adana

silahlı saldırı

yaralanma

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis O.A'nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

adana

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Sputnik Türkiye

adana, silahlı saldırı, yaralanma