https://sputniknews.com.tr/20230310/abdurrahman-dilipak-kizilay-cadirlari-kenevirden-olmaliydi-1068075998.html
Abdurrahman Dilipak: Kızılay çadırları kenevirden olmalıydı
Abdurrahman Dilipak: Kızılay çadırları kenevirden olmalıydı
Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bir dönem Kızılay'da fahri danışmanlık yaptığını, birçok projeleri olmasına karşın hayata geçmediğini belirterek... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:00+0300
2023-03-10T13:00+0300
2023-03-10T13:00+0300
türkiye
abdurrahman dilipak
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Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bir dönem Kızılay'da fahri danışmanlık yaptığını, birçok projeleri olmasına karşın hayata geçmediğini belirterek, "Dünya’nın en büyük çadır üreticilerinden biriyiz biz. Sentetik iplerden yapıyoruz çadırları. Sentetik iplerden yapılan çadırların stok ömrü var, mikrop barındırır, çabuk alev alır, havalandırma sorunu var, haşeratı engellemez. Pamuklu çadır bezlerinin ise direnç ve su tutma sorunu var. Kenevir’den olanlar ise bu risklerden herhangi birini taşımıyor. Mikrop barındırmaz, haşerat yaklaşmaz, sıcak, soğuk, kar, yağmur, rüzgara karşı çok dayanıklı, en önemlisi 700 dereceye kadar alev almaz. Onun için sigara kağıdı Kenevirden yapılır" diye yazdı.Kenevir yasağının sürdüğünü kaydeden Dilipak, "Bakın o çadırlarda haşerat ve bazı hastalıklar, havalandırma, yakılan sobaların sis kokusu, yangın tehlikesi ciddi bir sorun. O çadır kentleri kurdunuz, ihmal yada sabotaj sebebi ile çadır kentlerde bir yangın depremzedeleri 2. kez vurabilir. Çadırları başlarına yıkılır. Bunları daha önce yetkililere anlattım ama olmuyor, ille bir felaket yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.
türkiye
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abdurrahman dilipak
Habervakti yazarı Abdurrahman Dilipak, bir dönem Kızılay'da fahri danışmanlık yaptığını, birçok projeleri olmasına karşın hayata geçmediğini belirterek, "Dünya’nın en büyük çadır üreticilerinden biriyiz biz. Sentetik iplerden yapıyoruz çadırları. Sentetik iplerden yapılan çadırların stok ömrü var, mikrop barındırır, çabuk alev alır, havalandırma sorunu var, haşeratı engellemez. Pamuklu çadır bezlerinin ise direnç ve su tutma sorunu var. Kenevir’den olanlar ise bu risklerden herhangi birini taşımıyor. Mikrop barındırmaz, haşerat yaklaşmaz, sıcak, soğuk, kar, yağmur, rüzgara karşı çok dayanıklı, en önemlisi 700 dereceye kadar alev almaz. Onun için sigara kağıdı Kenevirden yapılır" diye yazdı.
Kenevir yasağının sürdüğünü kaydeden Dilipak, "Bakın o çadırlarda haşerat ve bazı hastalıklar, havalandırma, yakılan sobaların sis kokusu, yangın tehlikesi ciddi bir sorun. O çadır kentleri kurdunuz, ihmal yada sabotaj sebebi ile çadır kentlerde bir yangın depremzedeleri 2. kez vurabilir. Çadırları başlarına yıkılır. Bunları daha önce yetkililere anlattım ama olmuyor, ille bir felaket yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.