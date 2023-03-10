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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abdli-eski-istihbaratci-rusya-yakinda-odessayi-alip-ukraynanin-denizle-baglantisini-koparabilir-1068061018.html
ABD'li eski istihbaratçı: Rusya, yakında Odessa'yı alıp Ukrayna'nın denizle bağlantısını koparabilir
ABD'li eski istihbaratçı: Rusya, yakında Odessa'yı alıp Ukrayna'nın denizle bağlantısını koparabilir
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya'nın yakında Odessa kentini ele geçirip Ukrayna'nın Karadeniz'le... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:14+0300
2023-03-10T01:15+0300
ukrayna krizi
rusya
odessa
ukrayna
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ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Rusya'nın yakında Odessa'da kontrolü sağlayabileceği öngörüsünde bulundu.Rusya'nın Odessa'yı alması halinde ilerleyişini devam ettireceğini düşünen Ritter, Transdinyester'e kadar tüm toprakları özgürleştireceğini belirten Ritter, "Transdinyester, Rus öncü birliklerinin konuşlandığı yere yaklaşık 180 kilometre mesafede. Ruslar, bir kara köprüsü kuracak ve Ukrayna'yı Karadeniz'den koparacak" dedi.Bu düşüncesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planına uygun olduğunu kaydeden Ritter, söz konusu planın Rusya'nın Kiev'e verilen Batı'nın uzun menzilli topçu sistemlerine karşı güven altına alınmasını öngördüğünü söyledi.
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rusya, odessa, ukrayna
rusya, odessa, ukrayna

ABD'li eski istihbaratçı: Rusya, yakında Odessa'yı alıp Ukrayna'nın denizle bağlantısını koparabilir

01:14 10.03.2023 (güncellendi: 01:15 10.03.2023)
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya'nın yakında Odessa kentini ele geçirip Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını, dolayısıyla denize erişimini kesebileceğini söyledi.
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Rusya'nın yakında Odessa'da kontrolü sağlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Rusya'nın Odessa'yı alması halinde ilerleyişini devam ettireceğini düşünen Ritter, Transdinyester'e kadar tüm toprakları özgürleştireceğini belirten Ritter, "Transdinyester, Rus öncü birliklerinin konuşlandığı yere yaklaşık 180 kilometre mesafede. Ruslar, bir kara köprüsü kuracak ve Ukrayna'yı Karadeniz'den koparacak" dedi.

Bu düşüncesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planına uygun olduğunu kaydeden Ritter, söz konusu planın Rusya'nın Kiev'e verilen Batı'nın uzun menzilli topçu sistemlerine karşı güven altına alınmasını öngördüğünü söyledi.
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