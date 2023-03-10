ABD'li eski istihbaratçı: Rusya, yakında Odessa'yı alıp Ukrayna'nın denizle bağlantısını koparabilir
01:14 10.03.2023 (güncellendi: 01:15 10.03.2023)
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
© Sputnik / Вячеслав Бобков
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya'nın yakında Odessa kentini ele geçirip Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını, dolayısıyla denize erişimini kesebileceğini söyledi.
ABD'li eski istihbaratçı Ritter, Rusya'nın yakında Odessa'da kontrolü sağlayabileceği öngörüsünde bulundu.
Rusya'nın Odessa'yı alması halinde ilerleyişini devam ettireceğini düşünen Ritter, Transdinyester'e kadar tüm toprakları özgürleştireceğini belirten Ritter, "Transdinyester, Rus öncü birliklerinin konuşlandığı yere yaklaşık 180 kilometre mesafede. Ruslar, bir kara köprüsü kuracak ve Ukrayna'yı Karadeniz'den koparacak" dedi.
Bu düşüncesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planına uygun olduğunu kaydeden Ritter, söz konusu planın Rusya'nın Kiev'e verilen Batı'nın uzun menzilli topçu sistemlerine karşı güven altına alınmasını öngördüğünü söyledi.
Rusya'nın Odessa'yı alması halinde ilerleyişini devam ettireceğini düşünen Ritter, Transdinyester'e kadar tüm toprakları özgürleştireceğini belirten Ritter, "Transdinyester, Rus öncü birliklerinin konuşlandığı yere yaklaşık 180 kilometre mesafede. Ruslar, bir kara köprüsü kuracak ve Ukrayna'yı Karadeniz'den koparacak" dedi.
Bu düşüncesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planına uygun olduğunu kaydeden Ritter, söz konusu planın Rusya'nın Kiev'e verilen Batı'nın uzun menzilli topçu sistemlerine karşı güven altına alınmasını öngördüğünü söyledi.