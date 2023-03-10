https://sputniknews.com.tr/20230310/abdde-kar-firtinasina-yakalanan-adam-araci-icinde-kruvasan-seker-ve-biskuvi-yiyerek-hayatta-kaldi-1068097155.html

ABD'de kar fırtınasına yakalanan adam, aracı içinde kruvasan, şeker ve bisküvi yiyerek hayatta kaldı

ABD'de kar fırtınasına yakalanan adam, aracı içinde kruvasan, şeker ve bisküvi yiyerek hayatta kaldı

ABD'de bir adam, Kaliforniya otoyolunda bir kar yığınının içinde mahsur kalarak arabasında yaklaşık bir hafta boyunca kruvasan, şeker ve bisküvi yiyerek... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T18:08+0300

2023-03-10T18:08+0300

2023-03-10T18:09+0300

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81 yaşındaki Jerry Jouret, 24 Şubat'ta California, Big Pine'daki dağ evinden yola çıkarak normal koşullarda 3 saat uzaklıkta bulunan Nevada, Gardnerville'deki ailesinin evine döndü. CNN'den Cheri Mossburg'un haberine göre, sürüş sırasında Jouret yanlışlıkla daha küçük bir yola saptı ve aracı Gilbert Geçidi yakınında sıkıştı. Torunu, Jouret'nin kendini sıcak tutmak için sahip olduğu tek şeyin hafif bir yorgan ve otel banyo havlusu olduğunu söyledi. Torunu tarafından 'çok zeki bir adam' olarak tanımlanan Jouret, arabasında kaldı ve aracının benzini ve aküsünü idareli kullanabilmek için periyodik olarak çalıştırdı. Kaliforniya bölgesinde günlerce süren fırtına binlerce evin elektriğini kesti, yolları kara gömdü ve Jouret gibi pek çok kişiyi mahsur bıraktı. Jouret ise, arabasında bulunan kruvasan, şeker ve bisküvi gibi atıştırmalıkları yiyerek hayatta kaldı ve arada kar yedi.Torunu, üçüncü günün ortalarında, Jouret'nin elektrikli camı tekrar açarken arabasının aküsünün bittiğini ve camın birkaç santim açık kaldığını söyledi. 28 Şubat'ta Inyo İlçesi Şerif Ofisi ise, gelen kayıp ihbarı üzerine arama görevi planladı ancak fırtınanın neden olduğu güvenlik endişeleri nedeniyle görev ertelendi.Daha sonra, 2 Mart'ta, California Otoyol Devriyesi ekibi tarafından tespit edilen bir cep telefonu sinyali, arama alanını daraltmaya yardımcı oldu ve aramalar sırasında helikopter pilotunun tespit edip kaya zannettiği şeyin bir araç olduğu ortaya çıktı. Pilot ayrıca, Jouret'in cam aralığından kendisine el salladığını gördü. Şerif ofisi, konuyla ilgili olarak "Kısa bir süre içinde, kısmen kara gömülü bir araç tespit ettiler. Kurtarma ekibi, şahsı uçağa aldı ve tıbbi bakıma sağlanması üzere doğrudan Bishop Havaalanına nakletti... Şahıs, o akşam geç saatlerde hastaneden taburcu edildi" ifadelerini kullandı.Torunu, Jouret'nin hastanede sadece birkaç saat kaldığını ve hipotermi belirtisi göstermediğini söyledi ve "Hemşireler hayati değerlerinin ne kadar iyi olduğunu görünce şoka girdiler" dedi. Hastaneden ayrıldıktan sonra Jouret, Big Pine'daki evine geri döndü. Jouret, CNN'e iyileştiğini, ancak yaşadığı zorluklardan ötürü travma geçirdiğini söyledi. Christian Jouret, büyükbabasının mucizevi şekilde kurtarılmasının, özellikle de alışık olmadığınız bir şey olduğunda, kış seyahatinin ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda başkalarına bir uyarı olmasını umduğunu söyledi:"Umudunuzu kaybetmeyin. Bazılarımız onun öldüğünü düşündü. Umut etmekten asla vazgeçmeyin. İnsan vücudu, dayanabileceği şeyler düşünüldüğünde inanılmaz bir şey."

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abd, kar fırtınası, mahsur kalma, arama kurtarma