https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-istihbaratindan-rusyanin-nukleer-cephaneligine-iliskin-degerlendirme-1068063687.html

ABD istihbaratından Rusya’nın nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirme

ABD istihbaratından Rusya’nın nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirme

ABD istihbaratının yıllık tehdit değerlendirme raporunda Rusya’nın nükleer cephaneliği dünyanın en güçlü cephaneliği olarak tanımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:01+0300

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nükleer

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün dün yayınlanan ‘Yıllık Tehdit Değerlendirme’ raporunda Rusya'nın nükleer cephaneliği övüldü ve dünyanın en güçlüsü olarak tanımlandı.Raporda ayrıca Moskova’nın, ABD’nin füzesavar sisteminin üstesinden gelebilecek uzun menzilli füzeler geliştirdiği kaydedildi.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines’ın internet sitesinde yayınlanan rapor metninde, “Rusya en büyük ve en güçlü nükleer silah stokuna sahip olup, nükleer silahlar alanındaki imkanlarını genişletmeye ve modernize etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.ABD istihbaratının dün yaptığı bir önceki açıklamasında ise Rusya’nın ABD ve NATO ile doğrudan bir askeri çatışmanın peşinde olmadığı, ancak olayların bu yönde gelişme tehdidinin dışlanmadığı, Moskova’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca Washington için ‘etkileyici bir meydan okuma’ olmaya devam edeceği ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyada-2028den-itibaren-nukleer-denizaltilari-uretim-suresi-bir-yil-kisaltilacak-1067579245.html

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