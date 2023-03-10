Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-istihbaratindan-rusyanin-nukleer-cephaneligine-iliskin-degerlendirme-1068063687.html
ABD istihbaratından Rusya’nın nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirme
ABD istihbaratından Rusya’nın nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirme
ABD istihbaratının yıllık tehdit değerlendirme raporunda Rusya’nın nükleer cephaneliği dünyanın en güçlü cephaneliği olarak tanımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:01+0300
2023-03-10T02:02+0300
dünya
abd
istihbarat
rusya
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103150/00/1031500097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13f5ef8e1715377798cf71291ea3a1d8.jpg
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün dün yayınlanan ‘Yıllık Tehdit Değerlendirme’ raporunda Rusya'nın nükleer cephaneliği övüldü ve dünyanın en güçlüsü olarak tanımlandı.Raporda ayrıca Moskova’nın, ABD’nin füzesavar sisteminin üstesinden gelebilecek uzun menzilli füzeler geliştirdiği kaydedildi.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines’ın internet sitesinde yayınlanan rapor metninde, “Rusya en büyük ve en güçlü nükleer silah stokuna sahip olup, nükleer silahlar alanındaki imkanlarını genişletmeye ve modernize etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.ABD istihbaratının dün yaptığı bir önceki açıklamasında ise Rusya’nın ABD ve NATO ile doğrudan bir askeri çatışmanın peşinde olmadığı, ancak olayların bu yönde gelişme tehdidinin dışlanmadığı, Moskova’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca Washington için ‘etkileyici bir meydan okuma’ olmaya devam edeceği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyada-2028den-itibaren-nukleer-denizaltilari-uretim-suresi-bir-yil-kisaltilacak-1067579245.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103150/00/1031500097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3868bf4bfe91b9285dff66c417ca7cfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, istihbarat, rusya, nükleer
abd, istihbarat, rusya, nükleer

ABD istihbaratından Rusya’nın nükleer cephaneliğine ilişkin değerlendirme

02:01 10.03.2023 (güncellendi: 02:02 10.03.2023)
© Sputnik / Alexander Kryazhev /  / Multimedya arşivine gidinRusya Stratejik Füze Kuvvetleri
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
ABD istihbaratının yıllık tehdit değerlendirme raporunda Rusya’nın nükleer cephaneliği dünyanın en güçlü cephaneliği olarak tanımlandı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün dün yayınlanan ‘Yıllık Tehdit Değerlendirme’ raporunda Rusya'nın nükleer cephaneliği övüldü ve dünyanın en güçlüsü olarak tanımlandı.
Raporda ayrıca Moskova’nın, ABD’nin füzesavar sisteminin üstesinden gelebilecek uzun menzilli füzeler geliştirdiği kaydedildi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines’ın internet sitesinde yayınlanan rapor metninde, “Rusya en büyük ve en güçlü nükleer silah stokuna sahip olup, nükleer silahlar alanındaki imkanlarını genişletmeye ve modernize etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
ABD istihbaratının dün yaptığı bir önceki açıklamasında ise Rusya’nın ABD ve NATO ile doğrudan bir askeri çatışmanın peşinde olmadığı, ancak olayların bu yönde gelişme tehdidinin dışlanmadığı, Moskova’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca Washington için ‘etkileyici bir meydan okuma’ olmaya devam edeceği ifade edilmişti.
Rusya Kuzey Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
SAVUNMA
‘Rusya’da 2028’den itibaren nükleer denizaltıları üretim süresi bir yıl kısaltılacak’
28 Şubat, 01:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала