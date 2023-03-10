https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-askeri-istihbarati-stratejik-hipersonik-sistemler-sadece-rusyada-var-1068108182.html
ABD askeri istihbaratı: Stratejik hipersonik sistemler sadece Rusya’da var
ABD askeri istihbaratı: Stratejik hipersonik sistemler sadece Rusya’da var
ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Freistler, dünyada stratejik hipersonik sistemlerinin sadece Rusya’nın elinde olduğunu belirtti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T23:27+0300
2023-03-10T23:27+0300
2023-03-10T23:27+0300
savunma
abd
rusya
hipersonik
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ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın bilim ve teknoloji uzmanı Paul Freistler, Kongre’deki konuşmasında, “SS-19 Mod 4 (Avangard), 2018’de planlanan kapasiteye ulaştı ve şu anda dünyanın konuşlandırılmış tek stratejik hipersonik sistemidir” ifadesini kullandı.Rakip ülkelerin, ABD’yi tehdit altında tutabilecek yetenekler geliştirmekte olduğunu dile getiren uzman, “ABD sensörlerinden ve savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış hipersonik füzeler tehdit arz ediyor” dedi.Kıtalararası hipersonik Avanagard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor. Bu füzelere sahip ilk alay 2019’da Yasnensk Füze Tümeni’nin hizmetine girmişti. Bir alayın daha bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.
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abd, rusya, hipersonik
ABD askeri istihbaratı: Stratejik hipersonik sistemler sadece Rusya’da var
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ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Freistler, dünyada stratejik hipersonik sistemlerinin sadece Rusya’nın elinde olduğunu belirtti.
ABD Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın bilim ve teknoloji uzmanı Paul Freistler, Kongre’deki konuşmasında, “SS-19 Mod 4 (Avangard), 2018’de planlanan kapasiteye ulaştı ve şu anda dünyanın konuşlandırılmış tek stratejik hipersonik sistemidir” ifadesini kullandı.
Rakip ülkelerin, ABD’yi tehdit altında tutabilecek yetenekler geliştirmekte olduğunu dile getiren uzman, “ABD sensörlerinden ve savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış hipersonik füzeler tehdit arz ediyor” dedi.
Kıtalararası hipersonik Avanagard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor. Bu füzelere sahip ilk alay 2019’da Yasnensk Füze Tümeni’nin hizmetine girmişti. Bir alayın daha bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.