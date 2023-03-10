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https://sputniknews.com.tr/20230310/8-milyon-tllik-soygun-yapan-altin-kizlar-cetesine-operasyon-36-tutuklama-1068061653.html
8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 36 tutuklama
8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 36 tutuklama
Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-10T01:44+0300
türkiye
hırsızlık
çete
operasyon
tutuklama
kocaeli
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yaptığı tespit edildi. 6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro para ele geçirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/hirsizlar-evin-catisi-dahil-her-seyi-caldi-geriye-dort-duvar-kaldi-1067925004.html
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hırsızlık, çete, operasyon, tutuklama, kocaeli, izmit
hırsızlık, çete, operasyon, tutuklama, kocaeli, izmit

8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 36 tutuklama

01:33 10.03.2023 (güncellendi: 01:44 10.03.2023)
© İHAKocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı tutuklandı.
Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yaptığı tespit edildi.
6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro para ele geçirildi.
© İHA6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.
6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.
© İHA

Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.

Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36&#x27;sı tutuklandı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA

Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.

1/2
© İHA
6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.
2/2
© İHA

Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.
İzmir'de hırsızlar; çatı, pencere ve kapılar dahil olmak üzere bir evin neredeyse her parçasını çaldı, evden geriye yalnızca dört duvar kaldı. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan evin sahibi, “Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Biz buna çok şaşırdık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
TÜRKİYE
Hırsızlar evin çatısı dahil her şeyi çaldı, geriye dört duvar kaldı
7 Mart, 10:43
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