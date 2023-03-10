https://sputniknews.com.tr/20230310/8-milyon-tllik-soygun-yapan-altin-kizlar-cetesine-operasyon-36-tutuklama-1068061653.html

8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 36 tutuklama

8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 36 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T01:33+0300

2023-03-10T01:33+0300

2023-03-10T01:44+0300

türkiye

hırsızlık

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operasyon

tutuklama

kocaeli

izmit

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, 'Altın Kızlar' adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yaptığı tespit edildi. 6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro para ele geçirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/hirsizlar-evin-catisi-dahil-her-seyi-caldi-geriye-dort-duvar-kaldi-1067925004.html

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