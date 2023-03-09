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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/zaporojye-bolge-idaresi-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-besleyen-son-elektrik-hattini-kesti-1068044504.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye Nükleer Santralini besleyen son elektrik hattını kesti
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye Nükleer Santralini besleyen son elektrik hattını kesti
Zaporojye Bölge İdaresi, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santralini besleyen son elektrik hattını kestiğini duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T17:04+0300
2023-03-09T17:04+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
ukrayna
elektrik
nükleer
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna tarafının Zaporojye Nükleer Güç Santralini besleyen son elektrik hattını kestiğini söyledi.Rogov, “Nükleer santral şu anda elektriksiz durumda ve ihtiyacı olan enerjiyi dizel jeneratörlerin çalıştırılması yoluyla alıyor" dedi.Santral çalışanlarının reaktörleri sıcak kapatma modundan soğuk kapatma moduna aldıklarını belirten Rogov, bunun, mühendislerin daha önce gün içinde çalıştırdıkları üniteleri devreye alma durumunu desteklemeyi bıraktıkları anlamına geldiğini kaydetti.Santralin güç kaynağının kesilmesinin, Ukrayna tarafının Rusya'yı nükleer tesisin güvenliğini sağlayamamakla suçlamak için giriştiği bir provokasyon olduğuna vurgu yapan Rogov, “Uluslararası toplumu Kiev'deki terörist rejime etki etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
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zaporojye, rusya, ukrayna, elektrik, nükleer
zaporojye, rusya, ukrayna, elektrik, nükleer

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev, Zaporojye Nükleer Santralini besleyen son elektrik hattını kesti

17:04 09.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Bölge İdaresi, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santralini besleyen son elektrik hattını kestiğini duyurdu.
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna tarafının Zaporojye Nükleer Güç Santralini besleyen son elektrik hattını kestiğini söyledi.
Rogov, “Nükleer santral şu anda elektriksiz durumda ve ihtiyacı olan enerjiyi dizel jeneratörlerin çalıştırılması yoluyla alıyor" dedi.
Santral çalışanlarının reaktörleri sıcak kapatma modundan soğuk kapatma moduna aldıklarını belirten Rogov, bunun, mühendislerin daha önce gün içinde çalıştırdıkları üniteleri devreye alma durumunu desteklemeyi bıraktıkları anlamına geldiğini kaydetti.
Santralin güç kaynağının kesilmesinin, Ukrayna tarafının Rusya'yı nükleer tesisin güvenliğini sağlayamamakla suçlamak için giriştiği bir provokasyon olduğuna vurgu yapan Rogov, “Uluslararası toplumu Kiev'deki terörist rejime etki etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
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